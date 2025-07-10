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颱風丹娜絲重創 嘉義縣市7/15城鎮韌性演習皆停辦

中央社／ 嘉義10日電

嘉義縣市政府原訂15日下午1時30分至2時，實施2025城鎮韌性（防空）演習，因日前颱風丹娜絲肆虐，造成嘉義縣市重大災情，因此嘉義縣市府今天皆宣布停辦這次演習。

嘉義市政府發布新聞稿，颱風丹娜絲為40年來首度從台灣中部登陸，而從嘉義地區登陸更是歷年來罕見，因沒有中央山脈阻擋，加上雲嘉南地區地勢平坦，瞬間風力一度達到17級以上，重創嘉義縣市地區。

市府表示，原訂15日下午1時30分至2時，實施2025城鎮韌性（防空）演習，市府援引「2025城鎮韌性（防空）演習訓令」規定，宣布停辦這次演習。

嘉義縣政府表示，因颱風丹娜絲從嘉義布袋登陸，重創嘉義縣水電基礎設施及公共建設，農林漁牧業損失甚鉅，縣府動員行政團隊、民防組織，全力投入災後重建及救援，因此宣布停辦15日的2025城鎮韌性（防空）演習，不實施警報發放、疏散避難及人車管制。

颱風 演習 嘉義

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