快訊

預防性羈押！土城父涉違反保護令「安全帽當街痛毆兒」 新北院火速裁押

眼見不為憑！被AI影片騙去「虛構景點」 長輩花6萬元包車白跑一趟

比日韓低？川普兩波關稅名單「台灣未上榜」 專家：好消息可能性大

因應颱風復原工作 南市夏季辦桌、將軍吼活動延期舉辦

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

丹娜絲颱風影響，臺南市北門、將軍、七股、安南等濱海地區受強風豪雨侵襲，目前仍在復原整理中。臺南市政府觀光旅遊局表示，因應後續濱海各場域的復原工作，以提供遊客更好的旅遊品質，原訂預計於近期辦理的《臺南總舖師四季辦桌‧夏季場》、2025臺南夏日音樂節及「安平-馬公」觀光交通船開航，將延期辦理並另行公告。

南市府觀旅局表示，四草大眾廟以及四草綠色隧道，廟方正積極清潔環境整理河道，提供完善的旅遊環境。原訂7月13日於四草大眾廟舉辦的《臺南總舖師四季辦桌‧夏季場》也將延期舉辦，將視活動場地整備完善情形，另行公布活動舉辦日期。此次已購票民眾，可延至夏季場活動舉辦日使用或全額退票，並將視退票數量同步於ibon系統釋出提供民眾訂購。

南市府觀旅局指出，將軍吼活動邁入第14年，深獲在地支持，其中將軍漁港的觀光海樓雖因丹娜絲颱風受損，但業者表示將努力復原1樓餐飲區，一起服務參與活動的歌迷。為維安全且場地整理需時，原訂7月19至20日於將軍漁港辦理的「2025臺南夏日音樂節—將軍吼」活動將延期舉辦，活動辦理日期將另行公布。此外，凡已購買活動與可樂旅遊、Klook、iRent、ibon及馬沙溝觀光休閒協會等業者合作的專屬將軍吼遊程或接駁車服務的民眾，可選擇配合活動延期使用或跟購票單位申請全額退票。

南市府觀旅局表示，安平馬公觀光交通船「雙吉福氣輪」原訂7-8月週二及週五開航，因受颱風影響，機械設備正進行維修中，暫時停航，有購票者可辦理退票，依據維修進度推估預計7月18日復航，正確復航時間將另行公告。

觀光旅遊局補充，歡迎大家持續關注「台南旅遊」、「臺南夏日音樂節」臉書粉絲團，以及《臺南總舖師四季辦桌》活動訂票資訊，相關延期資訊將再另行公告與週知。

聚傳媒

馬公 臺南 丹娜絲颱風

延伸閱讀

暑假出遊不怕颱風攪局 國泰產首推海外旅行綜合險專案

與五月天到回憶之地！斥資2000萬帶動樂迷環城遊 颱風後喵星人回來啦

颱風災情嚴重還沒恢復 台南有里長罕見不求上級：與其人助不如自助

嘉義颱風受災戶停水電逾80小時 屋頂被掀翻只能睡帳篷

相關新聞

因應颱風復原工作 南市夏季辦桌、將軍吼活動延期舉辦

因丹娜絲颱風影響，臺南市北門、將軍、七股、安南等濱海地區受強風豪雨侵襲，目前仍在復原整理中。臺南市政府觀光旅遊局表示，因應後續濱海各場域的復原工作，以提供遊客更好的旅遊品質，原訂預計於近期辦理的《臺南

台南南區全民運動中心冠名合約終止仍繼續用 體育局生氣…說話了

台南市政府與台南高商體育館經營廠商合作，冠名設置「南區全民運動中心」，但已在去年底結束合約。由於有民眾反映，持續有部分課...

南市推暑假機車駕訓快考班 享2600元學費補助還送安全帽

為降低機車事故風險並強化駕駛安全觀念，台南市政府攜手監理單位、機車駕訓班及多家民間企業，自即日起至9月30日推出暑期限定...

草嶺堰塞湖潰堤邊緣 74年前曾發生慘劇…釀74國軍官兵喪命

雲林縣古坑鄉草嶺村因連日豪雨造成土石崩塌，阻斷清水溪流，是有紀錄以來第5次形成堰塞湖，事實上，堰塞湖曾在74年前潰壩曾奪...

風災後大雨不停仁義潭快灌飽了！水公司近日演練放水警戒發簡訊

丹娜絲颱風遠離，引進低壓西南風帶來連日大雨，嘉義縣市民生及工業用水庫仁義潭與蘭潭，水位迅速上升，蓄水接近滿載，為確保水庫...

創業熱度升！台南沙卡里巴市場 逾百人搶抽4攤位

台南市區公有市場攤位相當熱門，上月永樂公有零售市場釋出1攤位，吸引一批人報名抽籤，鬧區歷史悠久的沙卡里巴公有零售市場近期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。