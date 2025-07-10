因應颱風復原工作 南市夏季辦桌、將軍吼活動延期舉辦

因丹娜絲颱風影響，臺南市北門、將軍、七股、安南等濱海地區受強風豪雨侵襲，目前仍在復原整理中。臺南市政府觀光旅遊局表示，因應後續濱海各場域的復原工作，以提供遊客更好的旅遊品質，原訂預計於近期辦理的《臺南總舖師四季辦桌‧夏季場》、2025臺南夏日音樂節及「安平-馬公」觀光交通船開航，將延期辦理並另行公告。

南市府觀旅局表示，四草大眾廟以及四草綠色隧道，廟方正積極清潔環境整理河道，提供完善的旅遊環境。原訂7月13日於四草大眾廟舉辦的《臺南總舖師四季辦桌‧夏季場》也將延期舉辦，將視活動場地整備完善情形，另行公布活動舉辦日期。此次已購票民眾，可延至夏季場活動舉辦日使用或全額退票，並將視退票數量同步於ibon系統釋出提供民眾訂購。

南市府觀旅局指出，將軍吼活動邁入第14年，深獲在地支持，其中將軍漁港的觀光海樓雖因丹娜絲颱風受損，但業者表示將努力復原1樓餐飲區，一起服務參與活動的歌迷。為維安全且場地整理需時，原訂7月19至20日於將軍漁港辦理的「2025臺南夏日音樂節—將軍吼」活動將延期舉辦，活動辦理日期將另行公布。此外，凡已購買活動與可樂旅遊、Klook、iRent、ibon及馬沙溝觀光休閒協會等業者合作的專屬將軍吼遊程或接駁車服務的民眾，可選擇配合活動延期使用或跟購票單位申請全額退票。

南市府觀旅局表示，安平馬公觀光交通船「雙吉福氣輪」原訂7-8月週二及週五開航，因受颱風影響，機械設備正進行維修中，暫時停航，有購票者可辦理退票，依據維修進度推估預計7月18日復航，正確復航時間將另行公告。

觀光旅遊局補充，歡迎大家持續關注「台南旅遊」、「臺南夏日音樂節」臉書粉絲團，以及《臺南總舖師四季辦桌》活動訂票資訊，相關延期資訊將再另行公告與週知。

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