快訊

群創證實了！因應市場變化「關閉南科五廠」 產能將整併至其他工廠

日本「米騷動」漲價趨緩？自民黨政治難關還在後頭

國家級警報！3縣市超大豪雨狂炸「下到發紫」 降雨熱區曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台南南區全民運動中心冠名合約終止仍繼續用 體育局生氣…說話了

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府與台南高商體育館經營廠商合作，冠名設置「南區全民運動中心」。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府與台南高商體育館經營廠商合作，冠名設置「南區全民運動中心」。記者鄭惠仁／攝影

台南市政府與台南高商體育館經營廠商合作，冠名設置「南區全民運動中心」，但已在去年底結束合約。由於有民眾反映，持續有部分課程以此名稱招生，體育局今天表示，該體育館不能再冠名「全民運動中心」，也不得再對外使用相關名義，提醒民眾留意，以免混淆或誤信場館仍屬全民運動中心體系。

台南高商回應，該校體育館委由柏辰國際有限公司負責實際營運管理，已要求柏辰近日把「南區全民運動中心」看板拿下，並不得以此名稱對外招生。

南市體育局表示，「南區全民運動中心」因故已在2024年底終止，但近日接獲民眾反應，該中心仍有部分課程招生打著全民運動中心的旗號，為避免市民混淆，特發稿澄清，此合約已在2024年12月31日期滿並終止，自2025年1月1日起，不能再冠名。

體育局指出，該場館過去與台南高商冠名設立，並由南商委託柏辰國際際營運管理，期間推動多項運動推廣與教學活動，提供社區運動資源。但合約已終止，合作關係同步結束，原場館名稱及全民運動中心相關標誌、識別系統即不再適用於該場域。

體育局長陳良乾強調，凡非經南市府核定設立的全民運動中心，均不得擅自使用該名稱、標誌或識別，如有違規將依法處理，以確保行政權責與全民運動體系的公信力不受影響。目前南區仍有多樣運動設施提供民眾運動，包含永華體育園區，有游泳池、田徑場、籃球場、極限運動場、橄欖球場、羽球場及網球場等，未來仍會積極尋找合適運動空間，提供市民多樣的選擇。

體育館 運動 台南

延伸閱讀

丹娜絲颱風嚴重損壞台南體育場館 體育局：積極搶災

新莊運動中心泳池磁磚破損 女童踩傷縫針家長心疼

「2025 CTC CUP 世界盃國際標準舞公開賽」世界舞者匯聚臺北

「街舞小學校」北市大盛大登場 總統盃接棒8月開放報名

相關新聞

因應颱風復原工作 南市夏季辦桌、將軍吼活動延期舉辦

因丹娜絲颱風影響，臺南市北門、將軍、七股、安南等濱海地區受強風豪雨侵襲，目前仍在復原整理中。臺南市政府觀光旅遊局表示，因應後續濱海各場域的復原工作，以提供遊客更好的旅遊品質，原訂預計於近期辦理的《臺南

台南南區全民運動中心冠名合約終止仍繼續用 體育局生氣…說話了

台南市政府與台南高商體育館經營廠商合作，冠名設置「南區全民運動中心」，但已在去年底結束合約。由於有民眾反映，持續有部分課...

南市推暑假機車駕訓快考班 享2600元學費補助還送安全帽

為降低機車事故風險並強化駕駛安全觀念，台南市政府攜手監理單位、機車駕訓班及多家民間企業，自即日起至9月30日推出暑期限定...

草嶺堰塞湖潰堤邊緣 74年前曾發生慘劇…釀74國軍官兵喪命

雲林縣古坑鄉草嶺村因連日豪雨造成土石崩塌，阻斷清水溪流，是有紀錄以來第5次形成堰塞湖，事實上，堰塞湖曾在74年前潰壩曾奪...

風災後大雨不停仁義潭快灌飽了！水公司近日演練放水警戒發簡訊

丹娜絲颱風遠離，引進低壓西南風帶來連日大雨，嘉義縣市民生及工業用水庫仁義潭與蘭潭，水位迅速上升，蓄水接近滿載，為確保水庫...

創業熱度升！台南沙卡里巴市場 逾百人搶抽4攤位

台南市區公有市場攤位相當熱門，上月永樂公有零售市場釋出1攤位，吸引一批人報名抽籤，鬧區歷史悠久的沙卡里巴公有零售市場近期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。