台南南區全民運動中心冠名合約終止仍繼續用 體育局生氣…說話了

台南市政府與台南高商體育館經營廠商合作，冠名設置「南區全民運動中心」，但已在去年底結束合約。由於有民眾反映，持續有部分課程以此名稱招生，體育局今天表示，該體育館不能再冠名「全民運動中心」，也不得再對外使用相關名義，提醒民眾留意，以免混淆或誤信場館仍屬全民運動中心體系。

台南高商回應，該校體育館委由柏辰國際有限公司負責實際營運管理，已要求柏辰近日把「南區全民運動中心」看板拿下，並不得以此名稱對外招生。

南市體育局表示，「南區全民運動中心」因故已在2024年底終止，但近日接獲民眾反應，該中心仍有部分課程招生打著全民運動中心的旗號，為避免市民混淆，特發稿澄清，此合約已在2024年12月31日期滿並終止，自2025年1月1日起，不能再冠名。

體育局指出，該場館過去與台南高商冠名設立，並由南商委託柏辰國際際營運管理，期間推動多項運動推廣與教學活動，提供社區運動資源。但合約已終止，合作關係同步結束，原場館名稱及全民運動中心相關標誌、識別系統即不再適用於該場域。

體育局長陳良乾強調，凡非經南市府核定設立的全民運動中心，均不得擅自使用該名稱、標誌或識別，如有違規將依法處理，以確保行政權責與全民運動體系的公信力不受影響。目前南區仍有多樣運動設施提供民眾運動，包含永華體育園區，有游泳池、田徑場、籃球場、極限運動場、橄欖球場、羽球場及網球場等，未來仍會積極尋找合適運動空間，提供市民多樣的選擇。