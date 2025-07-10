台南連雨主要水庫溢流 曾文放水總量相當1座南化

颱風丹娜絲過境及低壓帶影響，台南6日來持續降雨，曾文、南化等主要水庫蓄滿，陸續調節性放水及溢流，截至今天中午12時，曾文水庫放水總量近1億噸，相當1座南化水庫。

國家災害防救科技中心通報顯示，台南市曾文水庫、南化水庫、白河水庫、鏡面水庫、德元埤、虎頭埤等主要水庫，陸續調節性放水及溢流，且對台南局部區域發出雷雨及淹水警戒。

水利署南區水資源分署最新水情指出，截至中午12時，全台最大水庫曾文水庫、連通曾文水庫的烏山頭水庫、供應台南民生及工業的南化水庫等主要水庫全部蓄滿，白河水庫經過調節性放水，蓄水率稍降到99.72%。

南化、烏山頭、白河3座水庫集水區今天累積雨量都超過110毫米，南化水庫集水區更達到160毫米，曾文水庫集水區也有78毫米。

南水分署統計，颱風丹娜絲過境期間，曾文水庫調節性放水總量125萬公噸，颱風過後又逢低壓帶降雨，再放水9387萬公噸，今天上午11時30分以每秒1000公噸持續放水；此外，烏山頭水庫也罕見自然溢流。