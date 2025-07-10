南市推暑假機車駕訓快考班 享2600元學費補助還送安全帽

為降低機車事故風險並強化駕駛安全觀念，台南市政府攜手監理單位、機車駕訓班及多家民間企業，自即日起至9月30日推出暑期限定「機車駕訓快考專班」，名額限量1000人，完成訓練與考照者可獲2600元學費補助及市價約1000元的安全帽一頂。

市長黃偉哲表示，機車族群因防護力較低，一旦事故發生常造成重大傷害。市府長期關注機車事故主因，發現多與駕駛觀念及技巧不足有關，呼籲民眾踴躍參訓、養成良好駕駛習慣，以強化整體交通安全。

交通局指出，根據交通部道安資訊查詢網統計，台南市2024年有4萬7912起機車事故，約占整體交通事故8成。由於機車事故易釀成傷亡，提升駕訓參與率成為市府推動道安工作的重點。

市府說明，中央今年度原補助本市3300名機車駕訓名額，截至5月僅執行約52%，為加快推動腳步，市府與地方駕訓業者及多家機車產業團體合作，推出疊加補助專案，凡年滿18歲民眾報名，即可享中央與市府各1300元補助，學員實際僅需自付200元即可完成完整駕訓課程，取得駕照後還可獲贈安全帽。

參與企業包括寯陽實業、長進製帽、各區機車商業與修理業公會及多家在地機車行，盼透過產官合作，共同提升駕訓參與率、減少事故風險。

目前台南地區共有9家參與駕訓班，分別為：永康區大灣、成功、日上、統一；歸仁區中山、長榮；仁德區大台南；安南區南凱；麻豆區台南駕訓班。民眾可依居住地就近選擇，相關報名資訊可至嘉義區監理所網站查詢。