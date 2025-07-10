快訊

義消曹雙全正與死神拔河…友人探視喊話：睡2天該起來了 「你兒子在等你」

嘉義縣國中棒球隊赴台東參賽 國3台南白河段撞樹枝翻車8人全受傷

2025台灣蘋果BTS方案起跑！贈品自由配最多8選1省1萬6 優惠資格一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

南市推暑假機車駕訓快考班 享2600元學費補助還送安全帽

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府結合監理所站、機車駕訓班及民間企業，於暑假期間推出限量1000名「機車駕訓快考。圖／台南市政府提供
台南市政府結合監理所站、機車駕訓班及民間企業，於暑假期間推出限量1000名「機車駕訓快考。圖／台南市政府提供

為降低機車事故風險並強化駕駛安全觀念，台南市政府攜手監理單位、機車駕訓班及多家民間企業，自即日起至9月30日推出暑期限定「機車駕訓快考專班」，名額限量1000人，完成訓練與考照者可獲2600元學費補助及市價約1000元的安全帽一頂。

市長黃偉哲表示，機車族群因防護力較低，一旦事故發生常造成重大傷害。市府長期關注機車事故主因，發現多與駕駛觀念及技巧不足有關，呼籲民眾踴躍參訓、養成良好駕駛習慣，以強化整體交通安全。

交通局指出，根據交通部道安資訊查詢網統計，台南市2024年有4萬7912起機車事故，約占整體交通事故8成。由於機車事故易釀成傷亡，提升駕訓參與率成為市府推動道安工作的重點。

市府說明，中央今年度原補助本市3300名機車駕訓名額，截至5月僅執行約52%，為加快推動腳步，市府與地方駕訓業者及多家機車產業團體合作，推出疊加補助專案，凡年滿18歲民眾報名，即可享中央與市府各1300元補助，學員實際僅需自付200元即可完成完整駕訓課程，取得駕照後還可獲贈安全帽。

參與企業包括寯陽實業、長進製帽、各區機車商業與修理業公會及多家在地機車行，盼透過產官合作，共同提升駕訓參與率、減少事故風險。

目前台南地區共有9家參與駕訓班，分別為：永康區大灣、成功、日上、統一；歸仁區中山、長榮；仁德區大台南；安南區南凱；麻豆區台南駕訓班。民眾可依居住地就近選擇，相關報名資訊可至嘉義區監理所網站查詢。

交通事故 台南 駕訓班

延伸閱讀

「江蕙、孫燕姿」對中1字就打折！ 高雄福華暑假開唱季 4大餐廳75折、演唱會票根超值優惠

又是違反保護令！土城父拿安全帽當街K兒 檢警急拘提

南市颱風受災戶辦理戶籍登記 免收規費

這所高工教學生AIOT應用！垃圾分類投遞更準確 監控工人戴安全帽

相關新聞

草嶺堰塞湖潰堤邊緣 74年前曾發生慘劇…釀74國軍官兵喪命

雲林縣古坑鄉草嶺村因連日豪雨造成土石崩塌，阻斷清水溪流，是有紀錄以來第5次形成堰塞湖，事實上，堰塞湖曾在74年前潰壩曾奪...

南市推暑假機車駕訓快考班 享2600元學費補助還送安全帽

為降低機車事故風險並強化駕駛安全觀念，台南市政府攜手監理單位、機車駕訓班及多家民間企業，自即日起至9月30日推出暑期限定...

風災後大雨不停仁義潭快灌飽了！水公司近日演練放水警戒發簡訊

丹娜絲颱風遠離，引進低壓西南風帶來連日大雨，嘉義縣市民生及工業用水庫仁義潭與蘭潭，水位迅速上升，蓄水接近滿載，為確保水庫...

創業熱度升！台南沙卡里巴市場 逾百人搶抽4攤位

台南市區公有市場攤位相當熱門，上月永樂公有零售市場釋出1攤位，吸引一批人報名抽籤，鬧區歷史悠久的沙卡里巴公有零售市場近期...

921「草嶺潭」再現？地方憂潰壩 當年的治水功臣說話了

雲林古坑清水溪草嶺段出現堰塞湖，讓人想起當年921地震後的草嶺潭，當時時任第四河川局工程司、現任經濟部常務次長賴建信援引...

台南10校太陽光電板被吹落 教育局：研議抗風規範

丹娜絲颱風重創南台灣，造成部分學校太陽光電板受損。台南市教育局今晚表示，已有41多所學校屋頂受損，其中約10所學校的太陽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。