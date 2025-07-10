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草嶺堰塞湖潰堤邊緣 74年前曾發生慘劇…釀74國軍官兵喪命

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
921大地震重創草嶺，一度形成特殊堰塞湖景觀─草嶺潭，後來潰堤成溪流，快速地景演變，展現草嶺多元豐富的地形景觀。圖／雲林縣政府提供
921大地震重創草嶺，一度形成特殊堰塞湖景觀─草嶺潭，後來潰堤成溪流，快速地景演變，展現草嶺多元豐富的地形景觀。圖／雲林縣政府提供

雲林縣古坑鄉草嶺村因連日豪雨造成土石崩塌，阻斷清水溪流，是有紀錄以來第5次形成堰塞湖，事實上，堰塞湖曾在74年前潰壩曾奪走74名官兵性命，1999年九二一大地震後形成新草嶺潭又一度變觀光亮點，民眾能在此遊船，可說迷人景觀，暗藏危機。

水利署期刊資料記載，草嶺位於濁水溪支流清水溪的上游，因地形、地質因素加上地震或豪雨的影響，過去已有幾次山崩而形成堰塞湖再潰決的歷史，最早的紀錄是1864年因崩塌而形成水潭，該潭在1877年沖毀。

1942年8月10日豪雨又造成山崩，進而形成高約170公尺壩體的堰塞湖，後名為「草嶺潭」，1951年國軍奉命協助整修草嶺潭天然土壩的坍方，因連日豪雨造成山洪暴發，土壩潰決、洪水氾濫，一下子奪走74名官兵性命，為紀念殉職官兵，在嘉義的梅山公園豎立「草嶺潭官兵殉難紀念碑」，以供後人追思、憑弔。

1999年9月21日大地震，草嶺再度發生大規模山崩，造成29人罹難，同時將約1億2500萬立方公尺的土石堆積在清水溪谷中，形成長約5公里，高約50公尺的天然土壩，因山崩土石阻塞清水溪河道而形成「新草嶺潭」，當時累積蓄水量相當於石門水庫蓄水量。

當地居民因地震觀光受挫，寄望新草嶺潭的天然奇景能讓觀光客回流，竟透過船隻做起遊潭生意，雲林縣因當時還無湖山水庫，縣府更一度寄望用新草嶺潭開發水源，之後水利署在新草嶺潭開洞引流湖水，直到2004年敏督利颱風豪雨沖垮土體，新草嶺潭才因而消失。

時隔20多年，丹娜絲颱風帶來豪雨，土石滑落形成壩體，草嶺再次出現堰塞湖，水利署第四河川分署評估蓄水量約2245萬立方公尺，截至9日傍晚蓄水量已達9分滿，研判有潰決之虞，因人員機具無法接近，只能持續監控並針對沿岸居民發出示警，第四河川分署長李友平更表示，「跟時間賽跑，謹慎因應」。

九二一地震造成的新草嶺潭堰塞湖，景色優美，一度可供遊船。圖／本報資料照
九二一地震造成的新草嶺潭堰塞湖，景色優美，一度可供遊船。圖／本報資料照
九二一大地震造成的雲林縣草嶺潭壯麗景觀，吸引外國遊客慕名到此觀賞。圖／本報資料照
九二一大地震造成的雲林縣草嶺潭壯麗景觀，吸引外國遊客慕名到此觀賞。圖／本報資料照
九二一地震造成的新草嶺潭堰塞湖，景色優美。圖／本報資料照
九二一地震造成的新草嶺潭堰塞湖，景色優美。圖／本報資料照
梅山公園的草嶺潭國軍官兵殉難紀念碑，一度可能被遷離，但地方人士感念當年殉難官兵，堅持保留。圖／本報資料照
梅山公園的草嶺潭國軍官兵殉難紀念碑，一度可能被遷離，但地方人士感念當年殉難官兵，堅持保留。圖／本報資料照
嘉義縣梅山公園的草嶺潭國軍官兵殉難紀念碑位於山坡上，可眺望梅山市區。圖／本報資料照
嘉義縣梅山公園的草嶺潭國軍官兵殉難紀念碑位於山坡上，可眺望梅山市區。圖／本報資料照
梅山公園的草嶺潭國軍官兵殉難紀念碑位於山坡上，可眺望梅山市區。圖／本報資料照
梅山公園的草嶺潭國軍官兵殉難紀念碑位於山坡上，可眺望梅山市區。圖／本報資料照
新草嶺潭水量豐沛，雲林縣政府一度希望能開發為飲用水來源，解決長期飲用地下水的問題。圖／本報資料照
新草嶺潭水量豐沛，雲林縣政府一度希望能開發為飲用水來源，解決長期飲用地下水的問題。圖／本報資料照
九二一地震造成的新草嶺潭堰塞湖，景色優美，一度可供遊船。圖／本報資料照
九二一地震造成的新草嶺潭堰塞湖，景色優美，一度可供遊船。圖／本報資料照
九二一地震造成的新草嶺潭堰塞湖，景色優美，一度可供遊船。圖／本報資料照
九二一地震造成的新草嶺潭堰塞湖，景色優美，一度可供遊船。圖／本報資料照
雲林縣古坑鄉草嶺村，因丹娜絲颱風連日豪雨，造成土石崩塌阻斷清水溪流，形成堰塞湖，恐有潰決之虞。圖／草嶺村民蘇大昆提供
雲林縣古坑鄉草嶺村，因丹娜絲颱風連日豪雨，造成土石崩塌阻斷清水溪流，形成堰塞湖，恐有潰決之虞。圖／草嶺村民蘇大昆提供

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