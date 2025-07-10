草嶺堰塞湖潰堤邊緣 74年前曾發生慘劇…釀74國軍官兵喪命

雲林縣古坑鄉草嶺村因連日豪雨造成土石崩塌，阻斷清水溪流，是有紀錄以來第5次形成堰塞湖，事實上，堰塞湖曾在74年前潰壩曾奪走74名官兵性命，1999年九二一大地震後形成新草嶺潭又一度變觀光亮點，民眾能在此遊船，可說迷人景觀，暗藏危機。

水利署期刊資料記載，草嶺位於濁水溪支流清水溪的上游，因地形、地質因素加上地震或豪雨的影響，過去已有幾次山崩而形成堰塞湖再潰決的歷史，最早的紀錄是1864年因崩塌而形成水潭，該潭在1877年沖毀。

1942年8月10日豪雨又造成山崩，進而形成高約170公尺壩體的堰塞湖，後名為「草嶺潭」，1951年國軍奉命協助整修草嶺潭天然土壩的坍方，因連日豪雨造成山洪暴發，土壩潰決、洪水氾濫，一下子奪走74名官兵性命，為紀念殉職官兵，在嘉義的梅山公園豎立「草嶺潭官兵殉難紀念碑」，以供後人追思、憑弔。

1999年9月21日大地震，草嶺再度發生大規模山崩，造成29人罹難，同時將約1億2500萬立方公尺的土石堆積在清水溪谷中，形成長約5公里，高約50公尺的天然土壩，因山崩土石阻塞清水溪河道而形成「新草嶺潭」，當時累積蓄水量相當於石門水庫蓄水量。

當地居民因地震觀光受挫，寄望新草嶺潭的天然奇景能讓觀光客回流，竟透過船隻做起遊潭生意，雲林縣因當時還無湖山水庫，縣府更一度寄望用新草嶺潭開發水源，之後水利署在新草嶺潭開洞引流湖水，直到2004年敏督利颱風豪雨沖垮土體，新草嶺潭才因而消失。