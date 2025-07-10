風災後大雨不停仁義潭快灌飽了！水公司近日演練放水警戒發簡訊

丹娜絲颱風遠離，引進低壓西南風帶來連日大雨，嘉義縣市民生及工業用水庫仁義潭與蘭潭，水位迅速上升，蓄水接近滿載，為確保水庫下游民眾生命財產安全，自來水公司第5區管理處（簡稱五區處）預計15日下午測試演練仁義潭水庫放水警戒系統「細胞廣播」。

五區處說，15日下午2時至4時測試演練仁義潭水庫放水警戒細胞廣播，並利用行政院災害防救辦公室「災防告警細胞廣播服務」發送水庫放水警戒通知。

仁義潭水庫下游、八掌溪溪沿岸，包含嘉義市、嘉義縣地區鄰近河道區域民眾，將在演練時間收到水庫放水警戒簡訊，民眾收到警訊通知時，請勿驚慌。

五區處表示，災防告警訊息測試發送目的，是要測試水庫真正放水時，能確實透過電信業者向指定地區內的手機廣播發送告警訊息，第一時間提醒民眾遠離河床並注意安全。