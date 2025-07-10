快訊

桃園網美餐廳深夜施工突爆炸 工人全身45％二度燒燙傷雙腳血淋淋

MLB／大谷1打點…道奇吞惡夢6連敗 羅哈斯：真的很痛

刑事局南打大隊長徐宏杰涉貪 士檢50萬交保…畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

風災後大雨不停仁義潭快灌飽了！水公司近日演練放水警戒發簡訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
仁義潭蓄水接近滿載，為確保水庫下游民眾生命財產安全，自來水公司第5區管理處預計15日下午進行仁義潭水庫放水警戒系統「細胞廣播」測試演練。圖／水公司五區處提供
仁義潭蓄水接近滿載，為確保水庫下游民眾生命財產安全，自來水公司第5區管理處預計15日下午進行仁義潭水庫放水警戒系統「細胞廣播」測試演練。圖／水公司五區處提供

丹娜絲颱風遠離，引進低壓西南風帶來連日大雨，嘉義縣市民生及工業用水庫仁義潭與蘭潭，水位迅速上升，蓄水接近滿載，為確保水庫下游民眾生命財產安全，自來水公司第5區管理處（簡稱五區處）預計15日下午測試演練仁義潭水庫放水警戒系統「細胞廣播」。

五區處說，15日下午2時至4時測試演練仁義潭水庫放水警戒細胞廣播，並利用行政院災害防救辦公室「災防告警細胞廣播服務」發送水庫放水警戒通知。

仁義潭水庫下游、八掌溪溪沿岸，包含嘉義市、嘉義縣地區鄰近河道區域民眾，將在演練時間收到水庫放水警戒簡訊，民眾收到警訊通知時，請勿驚慌。

五區處表示，災防告警訊息測試發送目的，是要測試水庫真正放水時，能確實透過電信業者向指定地區內的手機廣播發送告警訊息，第一時間提醒民眾遠離河床並注意安全。

發送訊息共2則，1則中文、1則英文，演練當天如民眾手機警報音響起，會顯示演練文字，水庫是配合演練發布警訊通知，並未實際放水洩洪，請民眾不用慌張。

仁義潭蓄水接近滿載，為確保水庫下游民眾生命財產安全，自來水公司第5區管理處預計15日下午進行仁義潭水庫放水警戒系統「細胞廣播」測試演練。圖／水公司五區處提供
仁義潭蓄水接近滿載，為確保水庫下游民眾生命財產安全，自來水公司第5區管理處預計15日下午進行仁義潭水庫放水警戒系統「細胞廣播」測試演練。圖／水公司五區處提供
仁義潭蓄水接近滿載，為確保水庫下游民眾生命財產安全，自來水公司第5區管理處預計15日下午進行仁義潭水庫放水警戒系統「細胞廣播」測試演練。圖／水公司五區處提供
仁義潭蓄水接近滿載，為確保水庫下游民眾生命財產安全，自來水公司第5區管理處預計15日下午進行仁義潭水庫放水警戒系統「細胞廣播」測試演練。圖／水公司五區處提供

仁義潭 嘉義 水庫

延伸閱讀

台南大雨連綿行車避險 交大進南科宣講雨天「防禦駕駛」技巧

颱風後大雨不斷 台中大里健東路路基流失

台中大雨 市府統計13戶積水國軍支援地方復原

台南遭風災 學甲慈濟宮捐便當送偏遠地區

相關新聞

風災後大雨不停仁義潭快灌飽了！水公司近日演練放水警戒發簡訊

丹娜絲颱風遠離，引進低壓西南風帶來連日大雨，嘉義縣市民生及工業用水庫仁義潭與蘭潭，水位迅速上升，蓄水接近滿載，為確保水庫...

創業熱度升！台南沙卡里巴市場 逾百人搶抽4攤位

台南市區公有市場攤位相當熱門，上月永樂公有零售市場釋出1攤位，吸引一批人報名抽籤，鬧區歷史悠久的沙卡里巴公有零售市場近期...

921「草嶺潭」再現？地方憂潰壩 當年的治水功臣說話了

雲林古坑清水溪草嶺段出現堰塞湖，讓人想起當年921地震後的草嶺潭，當時時任第四河川局工程司、現任經濟部常務次長賴建信援引...

台南10校太陽光電板被吹落 教育局：研議抗風規範

丹娜絲颱風重創南台灣，造成部分學校太陽光電板受損。台南市教育局今晚表示，已有41多所學校屋頂受損，其中約10所學校的太陽...

阿里山達邦公路巨石掉落已搶通 須小心通行

嘉義縣阿里山鄉169縣道（達邦公路）石棹至達邦路段，在28公里處即明隧道工程區域，發生巨石落石阻斷道路，一度無法通行，在...

雲林新庄子大排治理用地取得卡關 豪雨溢堤引民怨 縣府趕8月發包

雲林縣二崙鄉新庄子大排雲19上游區域因左右岸多處嚴重破損，寬度無法滿足防洪需求等因，昨豪雨不斷，發生溢堤情形，引發民怨，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。