風雨中點燈 台電嘉縣新塭變電所晚間重啟 停電剩2萬餘戶冒雨搶修

嘉義縣沿海地區因丹娜絲颱風重創，新塭變電所鐵塔多處倒塌，導致全站停電多日，成為本次電力災情最棘手的瓶頸。歷經連日挑燈夜戰，晚間終於傳來令人振奮的好消息，晚間8時01分，新塭變電所恢復供電，為當地復電任務寫下重要里程碑。

台電嘉義區處說，此次緊急復電行動由新桃、台中、高屏與嘉南供電處聯手，發揮高度協同作戰能力，分工設置臨時角鋼桿與預力電桿，採用緊急拉線方式搶通供電主幹路徑。儘管工序繁複且天候不穩，但各單位通力合作，展現台電強韌應變力與高度專業精神，也讓居民見證政府與民間攜手合作的堅實力量。

線路方面，今天雖持續受間歇性強降雨干擾，現場施工條件極為艱難，但搶修團隊背負著無電居民的殷切期待，堅持在泥濘與雨勢中一刻不停。每一次立桿、每一次架線、每一次送電，都是對用戶生活的最大守護。

截至晚間，新塭變電所恢復供電、主幹線搶修逐步推進，嘉義地區僅剩2萬3355戶持續搶修中。台電感謝所有參與搶修的夥伴及社會各界的關心與支援，也再次呼籲民眾體諒搶修作業需依序進行。台電承諾，將全力以赴，不讓一戶燈光缺席，堅守崗位直到嘉義全面復電。