創業熱度升！台南沙卡里巴市場 逾百人搶抽4攤位

台南市區公有市場攤位相當熱門，上月永樂公有零售市場釋出1攤位，吸引一批人報名抽籤，鬧區歷史悠久的沙卡里巴公有零售市場近期也釋出4個攤位，有近140人報名，昨抽籤；市府表示，友愛市場也將於11日至17日開放5個空攤申請，歡迎把握機會。

市府市場處指出，近來參與抽籤的年輕人占約7成，市場創業熱度持續升溫，為注入傳統市場新活力，未抽中的民眾，都還有機會參與市場經營。

中西區永樂公有零售市場上月公告釋出108號攤位，僅1個空攤，卻吸引近60名市民登記抽籤，中籤的陳姓男子表示超級開心。市長黃偉哲說，永樂市場近年朝活化與轉型邁進，先前舉辦「紅球計畫」掀起街區討論熱潮，市場內部也完成招牌樣式統一、空間美化等工程，成功提升市場吸引力。

沙卡里巴市場名稱源自日語「盛場」音譯，為日治時期台南著名的小吃集散地，這次第86至89號共4個攤位釋出，經發局長張婷媛表示，沙卡里巴市場鄰近赤崁樓與國華街，地理位置優越、人潮穩定，此次釋出攤位每月租金約3200元，租金合理、條件具吸引力，吸引不少有志投入餐飲創業的市民報名參加。市場處長王俊博指出，抽籤作業將秉持公開、公平、公正原則，確保攤商權益及市場秩序。