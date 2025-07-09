快訊

杏壇傻眼！苗栗私立建臺高中出包「分科測驗集體報錯」 網轟太離譜

中小學教師荒…這年再遇退休潮 教育部對策曝光

獨／封殺月月做帳！金管會定調：壽險準備金限一次入帳 財報需揭露

聽新聞
0:00 / 0:00

921「草嶺潭」再現？地方憂潰壩 當年的治水功臣說話了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
雲林古坑清水溪草嶺段出現堰塞湖，讓人想起當年921地震後的草嶺潭，地方民眾擔憂潰壩引發災情。圖／取自「南投縣政府」臉書專頁
雲林古坑清水溪草嶺段出現堰塞湖，讓人想起當年921地震後的草嶺潭，地方民眾擔憂潰壩引發災情。圖／取自「南投縣政府」臉書專頁

雲林古坑清水溪草嶺段出現堰塞湖，讓人想起當年921地震後的草嶺潭，當時時任第四河川局工程司、現任經濟部常務次長賴建信援引水庫原理，挖設溢水河道排水，最終讓草嶺潭堰塞湖消失；針對此次堰塞湖，賴建信說，應謹慎面對，但勿過度擔心，因與當年規模不同，且已有溢流狀況，現階段就讓它安全溢流。

921地震引發崛畓山大走山，造成雲林草嶺村29人罹難，清水溪上游更形成「草嶺潭」堰塞湖，當年賴建信每日監測研究解方，援引水庫原理在土壩上挖設引水道，至2001年颱風豪雨沖垮壩體後消失；此次災情重現，地方擔憂。

對此，經濟部常務次長賴建信指出，堰塞湖形成係因溪流兩岸崩塌阻礙水流，上游的水流不下去就蓄積在上面；至於緊急應處狀況，必須視崩塌土堤的堆積性狀才能判斷，假設土堤堆積得很高卻很薄，恐怕擋不了已經蓄積的水，那就很危險。

當年九二一地震時造成的草嶺潭，當時堆積在清水溪谷的土石量達一億多立方公尺的土石堆積，形成長約五公里、高約六〇公尺的天然土壩，量體極其龐大，且無溢流，蓄水量四千六百萬立方公尺，相當驚人，瞬間潰壩對下游傷害不堪設想。

反觀這次的堰塞湖，根據水利署第四河川署回報此次狀況，雖然已形成堰塞湖，而其壩體高度雖同樣約六〇公尺，但壩長為三二〇公尺、壩體體積則約二一五萬立方、蓄水量約二二四五萬，其規模及情形與九二一堰塞湖對比，兩者並不相同。

賴建信說，有別於九二一當時的草嶺潭，此次堰塞湖已有自然溢流狀況，因此現階段就是加強監測，讓它像當年九二一時的草嶺潭一樣，自然且安全的持續溢流，進而切割成另一條水流，長久下來就能回復自然樣貌。

他也表示，水利署已組成專案小組，並偕同專家學者現地勘查，同時加強監測應變，也會視現況研議進行疏濬引流等，避免災害擴大，而民眾確實該謹慎面對堰塞湖，但也不用過度擔心。

地震 草嶺 規模

延伸閱讀

彰化豪雨連襲2天 鴻門圳堤防崩塌緊急搶修

清水溪草嶺段驚現堰塞湖 南投竹山76人預防撤離

草嶺堰塞湖蓄水量比阿公店水庫還多 人員機具到不了持續監控中

草嶺堰塞湖水利署發布潰決警示 下游民眾視情況撤離

相關新聞

阿里山達邦公路巨石掉落已搶通 須小心通行

嘉義縣阿里山鄉169縣道（達邦公路）石棹至達邦路段，在28公里處即明隧道工程區域，發生巨石落石阻斷道路，一度無法通行，在...

921「草嶺潭」再現？地方憂潰壩 當年的治水功臣說話了

雲林古坑清水溪草嶺段出現堰塞湖，讓人想起當年921地震後的草嶺潭，當時時任第四河川局工程司、現任經濟部常務次長賴建信援引...

台南10校太陽光電板被吹落 教育局：研議抗風規範

丹娜絲颱風重創南台灣，造成部分學校太陽光電板受損。台南市教育局今晚表示，已有41多所學校屋頂受損，其中約10所學校的太陽...

雲林新庄子大排治理用地取得卡關 豪雨溢堤引民怨 縣府趕8月發包

雲林縣二崙鄉新庄子大排雲19上游區域因左右岸多處嚴重破損，寬度無法滿足防洪需求等因，昨豪雨不斷，發生溢堤情形，引發民怨，...

嘉義阿里山達邦公路巨石掉落 阻斷交通

嘉義縣阿里山鄉169縣道（達邦公路）石棹至達邦路段，下午約在28公里即明隧道工程區域，因發生巨石落石阻斷道路，目前無法通...

台南城鎮韌性演習 擇定東、中西及善化區重點驗證

台南市長黃偉哲今天宣布，台南市預定16日下午1時30分至2時舉行「2025城鎮韌性（防空）演習」，擇定東區、中西區、善化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。