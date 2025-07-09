921「草嶺潭」再現？地方憂潰壩 當年的治水功臣說話了

雲林古坑清水溪草嶺段出現堰塞湖，讓人想起當年921地震後的草嶺潭，當時時任第四河川局工程司、現任經濟部常務次長賴建信援引水庫原理，挖設溢水河道排水，最終讓草嶺潭堰塞湖消失；針對此次堰塞湖，賴建信說，應謹慎面對，但勿過度擔心，因與當年規模不同，且已有溢流狀況，現階段就讓它安全溢流。

921地震引發崛畓山大走山，造成雲林草嶺村29人罹難，清水溪上游更形成「草嶺潭」堰塞湖，當年賴建信每日監測研究解方，援引水庫原理在土壩上挖設引水道，至2001年颱風豪雨沖垮壩體後消失；此次災情重現，地方擔憂。

對此，經濟部常務次長賴建信指出，堰塞湖形成係因溪流兩岸崩塌阻礙水流，上游的水流不下去就蓄積在上面；至於緊急應處狀況，必須視崩塌土堤的堆積性狀才能判斷，假設土堤堆積得很高卻很薄，恐怕擋不了已經蓄積的水，那就很危險。

當年九二一地震時造成的草嶺潭，當時堆積在清水溪谷的土石量達一億多立方公尺的土石堆積，形成長約五公里、高約六〇公尺的天然土壩，量體極其龐大，且無溢流，蓄水量四千六百萬立方公尺，相當驚人，瞬間潰壩對下游傷害不堪設想。

反觀這次的堰塞湖，根據水利署第四河川署回報此次狀況，雖然已形成堰塞湖，而其壩體高度雖同樣約六〇公尺，但壩長為三二〇公尺、壩體體積則約二一五萬立方、蓄水量約二二四五萬，其規模及情形與九二一堰塞湖對比，兩者並不相同。

賴建信說，有別於九二一當時的草嶺潭，此次堰塞湖已有自然溢流狀況，因此現階段就是加強監測，讓它像當年九二一時的草嶺潭一樣，自然且安全的持續溢流，進而切割成另一條水流，長久下來就能回復自然樣貌。

他也表示，水利署已組成專案小組，並偕同專家學者現地勘查，同時加強監測應變，也會視現況研議進行疏濬引流等，避免災害擴大，而民眾確實該謹慎面對堰塞湖，但也不用過度擔心。