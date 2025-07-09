台南10校太陽光電板被吹落 教育局：研議抗風規範
丹娜絲颱風重創南台灣，造成部分學校太陽光電板受損。台南市教育局今晚表示，已有41多所學校屋頂受損，其中約10所學校的太陽光電板被強風吹落，但未造成人員受傷，後續將請廠商依契約規定完成復原及理賠程序。
教育局指出，學校已積極進行校園復原工作，並已與太陽光電板廠商合作，災後將強化太陽光電設施的復原及加固，確保學校設施更為堅固，防範未然 。
教育局說明，台南市推動的太陽光電設施皆依照全國一致標租契約設置，並由租賃廠商負責安裝及維護，結構設計符合契約要求，且經過結構技師簽證。然而，這次颱風的特強的風力對學校屋頂及太陽光電板造成損害，相關復原與保險事宜將由廠商負責處理。
教育局強調，這一風災將作為強化屋頂型太陽能光電板安全性的契機，將請學校督導廠商加強加固設施，並定期檢視及即時通報修繕，提升學校光電設施的安全性。此外，也將向中央建議進一步研商太陽光電設施的防風規範。
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