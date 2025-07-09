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雲林新庄子大排治理用地取得卡關 豪雨溢堤引民怨 縣府趕8月發包

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣二崙鄉新庄子大排雲19上游區域昨豪雨不斷，發生溢堤情形，引發民怨，縣長張麗善今到現場勘查指出，護岸治理工程3年前已啟動，因用地取得問題卡關，將多管齊下縮短行政程序。記者陳雅玲／攝影
雲林縣二崙鄉新庄子大排雲19上游區域昨豪雨不斷，發生溢堤情形，引發民怨，縣長張麗善今到現場勘查指出，護岸治理工程3年前已啟動，因用地取得問題卡關，將多管齊下縮短行政程序。記者陳雅玲／攝影

雲林縣二崙鄉新庄子大排雲19上游區域因左右岸多處嚴重破損，寬度無法滿足防洪需求等因，昨豪雨不斷，發生溢堤情形，引發民怨，縣長張麗善今到現場勘查指出，新庄子大排雲19上游區域護岸治理工程3年前已啟動，因用地取得問題卡關，縣府將多管齊下縮短行政程序，在8月底前完成工程發包。

新庄子大排是二崙鄉主要排水之一，其中雲19上游約2.6公里多河段，因兩岸多處嚴重破損，且寬度無法滿足防洪需求，加上渠道內淤積嚴重，豪雨期間常發生溢溢淹周邊農地，昨天豪雨不斷也發生溢堤，引發民怨，張麗善今與水利處長許宏博前往會勘，二崙鄉長鍾東榮、縣議員洪如萍及李明哲、楊賢村長廖世塏等人到場關切，要求大排治理工程早日動工。

張麗善表示，縣府3年前啟動規畫新庄子大排治理工程，因應極端氣候，將把現有11公尺河道拓寬至17至19公尺，增加通洪能量，治理計畫所需經費約5.94億元，已獲中央核定匡列，但必須徵收248筆私有地，因用地取得不順利，且行政程序冗長，連帶影響推動進度。

許宏博表示，為讓治理計畫早日動工，解決當地淹水之苦，縣府將以「協議價購」取得用地，簡化行政程序，但仍需地方大力協助，讓工程得以早日動工，預計8月底前發包，116年下旬完工。

張麗善表示，新庄子大排治理工程至關重要，縣府會盡速再本月底前召開說明會，詳細說明執行計畫，取得地方共識，讓工程能夠順利施工。

雲林縣二崙鄉新庄子大排雲19上游區域昨豪雨不斷，發生溢堤情形，引發民怨，縣長張麗善（中）今到現場勘查指出，護岸治理工程3年前已啟動，因用地取得問題卡關，將多管齊下縮短行政程序。記者陳雅玲／攝影
雲林縣二崙鄉新庄子大排雲19上游區域昨豪雨不斷，發生溢堤情形，引發民怨，縣長張麗善（中）今到現場勘查指出，護岸治理工程3年前已啟動，因用地取得問題卡關，將多管齊下縮短行政程序。記者陳雅玲／攝影

張麗善 護岸 豪雨

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