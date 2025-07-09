颱風重創台南 總鋪師辦桌、將軍吼音樂節等延期

颱風丹娜絲重創台南，市府今天宣布，台南總鋪師四季辦桌夏季場、將軍吼音樂節延期，「安平-馬公」觀光交通船也延後開航，將另行公告。

市府今天新聞稿指出，颱風丹娜絲影響，台南市北門、將軍、七股、安南等濱海地區遭受強風豪雨侵襲，目前復原整理中，原訂7月13日開吃的台南總鋪師四季辦桌夏季場延期，購票者可延至夏季場活動舉辦日使用或全額退票。

2025台南夏日音樂節-將軍吼原訂7月19日、20日登場，也因颱風侵襲而延期，凡購買活動與可樂旅遊、Klook、iRent、ibon及馬沙溝觀光休閒協會等業者合作專屬將軍吼遊程或接駁車服務者，可選擇配合活動延期使用或申請全額退票。

此外，「安平-馬公」觀光交通船原訂7月8日開航，機械設備也正維修，暫時停航，購票者可辦理退票，依當前維修進度，預估7月18日復航。