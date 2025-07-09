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草嶺堰塞湖蓄水量比阿公店水庫還多 人員機具到不了持續監控中

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣古坑鄉草嶺村因連日豪雨造成土石崩塌阻斷清水溪流，形成堰塞湖，水利署第四河川分署初步研判該堰塞湖蓄水量約2245萬立方公尺，比阿公店水庫大，逼近仁義潭水庫蓄水量。圖／草嶺村民蘇大昆提供
雲林縣古坑鄉草嶺村因連日豪雨造成土石崩塌阻斷清水溪流，形成堰塞湖，水利署第四河川分署初步研判該堰塞湖蓄水量約2245萬立方公尺，比阿公店水庫大，逼近仁義潭水庫蓄水量。圖／草嶺村民蘇大昆提供

雲林縣古坑鄉草嶺村因連日豪雨造成土石崩塌阻斷清水溪流，形成堰塞湖，水利署第四河川分署今連同古坑鄉公所人員上山勘查，初步研判該堰塞湖蓄水量約2245萬立方公尺，比阿公店水庫大，逼近仁義潭水庫蓄水量，考量堰塞湖潰壩不確定性，下午已發布警戒，因人員機具無法到達深槽峽谷地形，考量整體安全，持續監控中。

第四河川分署副分署長張朝恭表示，昨傍晚接獲通報雲林縣古坑鄉清水溪河岸土石滑落阻礙水流形成堰塞湖，已立即成立緊急應變小組，隨即通知地方政府及相關機關加強警戒，今組成堰塞湖調查小組前往現地勘查。

經現場調查初步研判，堰塞湖壩體高度60公尺、壩長320公尺、壩體體積約215萬立方公尺、蓄水量約2245萬立方公尺、蓄水面積約62公頃，張朝恭表示，目前堰塞湖的蓄水量比一個阿公店水庫大，逼近仁義潭水庫蓄水量。

張朝恭表示，若堰塞湖潰決，經保守估計1小時潰決情境，平均流量約6200cms，尚未達清水溪警戒水位，但因豪雨持續，且考量堰塞湖潰壩不確定性，應加強下游河道工程及相關民眾進出管制，因堰塞湖壩體位於人員機具無法到達深槽峽谷地形，考量整體安全，持續監控中。

第四河川分署今天下午13時30分已向下游雲林古坑、林內、嘉義梅山、南投竹山等四鄉鎮公所及當地縣市政府發布警示，建議下游沿岸縣政府及鄉鎮公所預為整備，若有必要建請依據「水災危險潛勢地區疏散撤離標準作業程序」辦理必要措施。

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