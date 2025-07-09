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台南城鎮韌性演習 擇定東、中西及善化區重點驗證

中央社／ 台南9日電
台南市長黃偉哲透。聯合報系記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲透。聯合報系記者吳淑玲／攝影

台南市長黃偉哲今天宣布，台南市預定16日下午1時30分至2時舉行「2025城鎮韌性（防空）演習」，擇定東區、中西區、善化區為重點驗證區，屆時若未配合疏散或交管，依法開罰。

黃偉哲今天召開記者會表示，此次演習與漢光演習同步運作，以分區異時方式整合「萬安」與「民安」演練，並融入防空、疏散、交通管制及轉移救濟等多元情境，檢驗地方政府處置及市民配合的實戰力。

黃偉哲呼籲，市民務必預先了解居家及工作地附近避難處所，屆時若未依規定配合疏散或交通管制，將依「民防法」處新台幣3萬元至15萬元罰鍰。

市府新聞稿提到，台南市今年擇定東區、中西區、善化區為重點驗證區，演習警報響起後，將啟動人、車及門窗（簾）管制措施，市民務必配合就近進入避難處所，不得在街頭觀望或任意移動；各區管理委員會、保全單位或住戶，如所在地設有地下避難空間，聽聞警報後主動開啟鐵捲門或柵欄，供周邊民眾避難使用。

此外，台南市警察局也製作中、英、日、韓、泰、印尼、越南、菲律賓等8種語言宣導單與影音，強化演習資訊傳遞，提升全民警覺與應對力。

漢光演習 黃偉哲

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