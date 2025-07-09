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台南市海南里活動中心啟用 符合9項綠建築指標

中央社／ 台南9日電

台南市安南區海南里活動中心今天落成啟用，也是全市首座鑽石級綠建築的活動中心，結合自然生態及低碳生活機能，提供永續健康的社區環境。

台南市政府透過新聞稿表示，原海南里活動中心因空間狹小，不敷使用，市府在九份子重劃區海南公園內規劃新建活動中心，民國112年3月動土，歷時2年完工，同時符合9項綠建築指標，今天落成啟用。

台南市民政局長姜淋煌表示，安南區是台南市人口增加最快速行政區，其中九份子重劃區多項大型建案興建中，海南里人口也持續成長，市府新建2層樓海南里活動中心，歷經多次工項調整及預算增編，總經費新台幣6890萬元，總樓地板面積992平方公尺（約300坪）。

新建海南里活動中心鄰近水上運動訓練中心、全民運動館、九份子國中小學、海南派出所等，周邊生活機能健全，也將成為海南里指標性建築。

市府表示，未來將持續投入資源，提升活動中心功能與設施，不僅要蓋新的活動中心，也要強化既有活動中心服務功能，優化各項設施，精進品質。

九份 台南 綠建築

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