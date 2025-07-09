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台南城鎮韌性演習17日登場 「演習視同作戰」指引出爐

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市將於7月16日下午1時30分至2時，辦理「2025城鎮韌性演習」，結合國軍漢光演習、全民防衛動員及防空演練，將同步實施半小時人車疏散與交通管制，市府籲請市民配合，提前準備應變物資與避難資訊。記者吳淑玲／攝影
台南市將於7月16日下午1時30分至2時，辦理「2025城鎮韌性演習」，結合國軍漢光演習、全民防衛動員及防空演練，將同步實施半小時人車疏散與交通管制，市府籲請市民配合，提前準備應變物資與避難資訊。記者吳淑玲／攝影

為提升全民國防意識與防空應變能力，台南市將於7月16日（周三）下午1時30分至2時，辦理「2025城鎮韌性演習」，此次演習結合國軍漢光演習、全民防衛動員及防空演練，採實地、實景、實作方式進行。演習期間，將同步實施半小時人車疏散與交通管制，市府籲請市民配合，提前準備應變物資與避難資訊。

市長黃偉哲表示，今年3月台南市曾辦理全國唯一的「城鎮韌性演示」，本次則進一步與萬安演習及漢光演習相結合，整合軍民體系進行協同應變演練。過往民防與軍方演練各自為政，現今則朝「平戰轉換」方向邁進，「把平時的準備、戰時的應變全面結合，才是真正的城市韌性」。

他強調，此次演習將涵蓋多項實作科目，包括防空警報響起後人車疏散、掩蔽動線引導等，並非流於形式或儀式性的演出，而是具高度挑戰性的實地應變訓練，考驗地方政府與國軍的動員與協同效率。

黃偉哲表示，這次風災正是「城市韌性」最直接的實戰檢驗。根據統計，台南市因強風損壞600多支電線桿，嘉義地區更有三座高壓電塔遭颱風折彎，電網脆弱問題浮上檯面。台電復電作業極為艱鉅，地方政府即刻啟動應變機制，在國軍支援下，自本周初起已動員逾1300人次，協助民眾、農民進行搶修與復原。

黃偉哲表示，這次救災也揭露出部分環節仍有改善空間，包括人員與器材調度、單位間協調以及義警、義消與民防的整體配合。他強調「演習視同作戰，救災也如同演習，這次的行動更有深刻體會。」

市府表示，本次演習同步於南部三縣市（台南市、高雄市、屏東縣）實施，採有預警、分區進行防空警報與空中威脅告警訊息發放。台南市擇定善化區、東區與中西區三處行政區作為重點驗證區，除進行民眾實際進入防空疏散避難設施的演練，並要求相關建物管理單位聽聞警報後，主動開啟地下室鐵捲門，供周邊民眾就近避難。

警察局也提醒，接獲警報簡訊後，室內民眾應立即關閉門窗、停止活動；戶外民眾則應就近疏散避難或就地掩蔽，並配合員警與民防人員指示。若不服勸導，違反管制規定者，將依民防法處以3萬元至15萬元罰鍰。

消防局與災防辦呼籲市民提前下載「消防防災一點通」與「警政服務」APP，或上警察局與消防局官網「防空避難專區」查詢就近避難場所資訊。另建議每戶家庭準備「緊急避難包」，內含保暖用品（毛毯或毯子）、手電筒、收音機、行動電話與行動電源、重要證件影本、必備藥品與醫療用品、孩童與長者所需物品、簡易求生工具（哨子、小刀等）；應包含保暖用品、手電筒、收音機、手機與行動電源、證件影本、醫療用品及基本求生工具等。

為加強宣導並促進外籍人士、新住民參與，警察局特別製作中文、英文、日文、韓文、泰文、印尼文、菲律賓文與越南文等八種語言的宣導單及多語影音內容，並已上架於台南市政府警察局官網「防空避難專區」。相關防空設施地圖與避難資訊亦可透過「警政服務」及「消防防災一點通」APP快速查詢。

災防辦強調，「地下優於地上、室內優於室外」是基本避難原則，車輛駕駛人應就地停車並進入建物避難，空曠地區民眾則可利用地形或地物遮蔽保護自身安全。

台南 民防 漢光演習

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