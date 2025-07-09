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台南沙卡里巴市場釋出4攤位 月租3200元逾140人搶市場創業熱

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市沙卡里巴公有零售市場4個空攤抽籤，吸引約140位市民踴躍參加。圖／台南市場處提供
台南市沙卡里巴公有零售市場4個空攤抽籤，吸引約140位市民踴躍參加。圖／台南市場處提供

為注入傳統市場新活力，台南市場處公告釋出沙卡里巴公有零售市場第86至89號共四個攤位，今天舉行公開抽籤作業，吸引近140名市民踴躍報名，市場處表示，參加抽籤年輕人佔約7成，「市場創業熱度」持續升溫；最近還有友愛市場夜間攤位會釋出。

市長黃偉哲指出，沙卡里巴市場名稱源自日語「盛場」音譯，為日治時期台南著名的小吃集散地，歷史悠久、飲食文化濃厚。市場內名店林立，包括曾登上國宴餐桌的「榮盛米糕」、傳承三代的「阿財香腸熟肉」、台南經典「棺材板」創始店，以及販售古早味點心的「林家番薯椪」等，深受在地民眾與觀光客喜愛。

經濟發展局長張婷媛表示，沙卡里巴市場鄰近赤崁樓與國華街，地理位置優越、人潮穩定。此次釋出攤位每月租金約3200元，租金合理、條件具吸引力，吸引不少有志投入餐飲創業的市民報名參加。

市場處長王俊博強調，抽籤作業將秉持公開、公平、公正原則辦理，確保攤商權益及市場秩序。同時市府也將持續投入資源推動市場轉型升級，招商優質業者進駐，打造兼具傳統與現代特色的沙卡里巴市場，帶動周邊商圈整體發展。

市場處指出，未能抽中的民眾還有機會參與市場經營，台南夜貓子最愛去的夜間食堂─友愛公有零售市場將於7月11日至17日開放5格夜間空攤申請，歡迎市民把握機會，一同加入台南市場創業行列。近來參與抽籤的年輕人佔約7成。

上月中西區永樂公有零售市場公告釋出108號攤位，僅1席空攤卻吸引近60名市民登記抽籤，公開抽籤由陳先生中籤，超級開心。市長黃偉哲表示，永樂市場近年來在市府推動下，朝向活化與轉型邁進，先前舉辦「紅球計畫」掀起街區討論熱潮，市場內部也完成招牌樣式統一、空間美化等工程，成功提升市場整體吸引力。

台南市沙卡里巴公有零售市場4個空攤抽籤，吸引約140位市民踴躍參加。圖／台南市場處提供
台南市沙卡里巴公有零售市場4個空攤抽籤，吸引約140位市民踴躍參加。圖／台南市場處提供
台南市沙卡里巴公有零售市場4個空攤抽籤，吸引約140位市民踴躍參加。圖／台南市場處提供
台南市沙卡里巴公有零售市場4個空攤抽籤，吸引約140位市民踴躍參加。圖／台南市場處提供
台南市沙卡里巴公有零售市場4個空攤抽籤，吸引約140位市民踴躍參加。圖／台南市場處提供
台南市沙卡里巴公有零售市場4個空攤抽籤，吸引約140位市民踴躍參加。圖／台南市場處提供

創業 台南 吸引力

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