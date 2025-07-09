快訊

經典賽售票時間出爐！C組分「套票」和「單場」中華隊這天開搶

大罷免投票在即守住「小笠原防線」？蔣萬安12字回應

關稅延後生效藏玄機？專家曝2因素「明年初」物價上漲才有感

聽新聞
0:00 / 0:00

移動式太陽光儲支援台南災區免費充電 及時救援抽痰男

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
移動式太陽光儲支援台南市鹽水區，提供民眾免費充電。圖／台南市政府提供
移動式太陽光儲支援台南市鹽水區，提供民眾免費充電。圖／台南市政府提供

丹娜絲颱風襲擊，掃斷許多電桿，台南溪北等多區仍停電待台電搶修，在市府協助下，永康業者鼎硯工程公司支援，在鹽水區歡雅里永安宮與汫水國小內設置兩座充電站，加上中華電信在南門路的鹽水服務據點，以及位於治水路的消防局第一大隊鹽水分隊，目前鹽水區共有四處充電站，提供民眾免費使用。

鹽水區長陳文琪表示，在電力修復過程中，市長黃偉哲考慮到民眾生活不便，讓消防局的所有分隊，提供民眾免費充電，市長辦公室也媒合民間業者，無償支援兩座移動式太陽光儲設備，分別設置在汫水國小內與歡雅永安宮廟埕，提供當地民眾充電。

陳文琪說，也感謝顏瑞欽、趙榮其兩位里長，在廣播無法用的時候，逐戶提醒民眾可能充電。有一位家長說因為兒子在輪椅上需要抽痰，在電源即將耗盡時，正好太陽光儲設備抵達永安宮，立即將抽痰器在現場充電，解決燃眉之急。現場也有許多民眾，帶著手機或行動電源前來充電，業者鼎硯工程也承諾將無償提供設備，直到台電修復當地用電再撤走。

根據鼎硯工程的能源管理系統，太陽光儲設備(E-CUBE)抵達現場後展開十片太陽能板，雖然是陰天但仍有微弱發電，底座的儲能電池備有20度電的容量。經過民眾一晚的使用，至早上8點還留有3到4成的電量，可見太陽能與儲能搭配，可穩定提供社區緊急用電。

市府表示，鼎硯工程與工研院綠能所合作，在沙崙智慧綠能科學城完成這項產品的開發，設備內有8處插座可用，提醒民眾需自備插頭與充電線，使用完後拔除電源留給下一個人使用，並注意自身財物安全。

移動式太陽光儲支援台南市鹽水區，提供民眾免費充電。圖／台南市政府提供
移動式太陽光儲支援台南市鹽水區，提供民眾免費充電。圖／台南市政府提供
移動式太陽光儲支援台南市鹽水區，提供民眾免費充電。圖／台南市政府提供
移動式太陽光儲支援台南市鹽水區，提供民眾免費充電。圖／台南市政府提供
移動式太陽光儲支援台南市鹽水區，提供民眾免費充電。圖／台南市政府提供
移動式太陽光儲支援台南市鹽水區，提供民眾免費充電。圖／台南市政府提供

丹娜絲颱風 台電

延伸閱讀

林俊憲拚服務迎戰明年選舉 台南七股設災區服務站提供物資與充電支援

打通龍山寺景觀軸線 蔣萬安啟動艋舺公園改造有5亮點

陳其邁、黃敏惠擁抱照 藍綠各自解讀

遇丹娜絲衝擊…今晚仍有3萬餘戶停電 台南宣布「這12區」9日停班課

相關新聞

台南沙卡里巴市場釋出4攤位 月租3200元逾140人搶市場創業熱

為注入傳統市場新活力，台南市場處公告釋出沙卡里巴公有零售市場第86至89號共四個攤位，今天舉行公開抽籤作業，吸引近140...

移動式太陽光儲支援台南災區免費充電 及時救援抽痰男

丹娜絲颱風襲擊，掃斷許多電桿，台南溪北等多區仍停電待台電搶修，在市府協助下，永康業者鼎硯工程公司支援，在鹽水區歡雅里永安...

颱風後「尋寶」先等等…撿拾漂流木公告全失效 亂撿恐重罰6百萬

丹娜絲橫掃中南部且豪雨持續，各地山區溪河匯流水域、出海口或海灘等出現大量漂流木，不少民眾就待天氣放晴要去撿，但自陸上颱風...

堰塞湖現蹤南投清水溪 水利署勘查計畫開挖疏導引流化解危機

南投縣竹山鎮清水溪草嶺段疑因颱風與連日豪雨形成堰塞湖，恐有潰堤風險。鎮長陳東睦今天表示，水利署第四河川分署上午已會同雲林...

影／連日豪雨雲林草嶺出現堰塞湖 水位持續增高恐潰堤三縣市示警

雲林縣古坑鄉草嶺村草嶺村崛畓山曾因921大地震而大規模走山，阻斷清水溪流，形成「草嶺潭」堰塞湖，後因潭水宣洩消失，近日豪...

雲林米「嘗」出好口碑 將銷歐洲8國

台灣優米實業與雲林東遠糧業昨天舉行記者會宣布每年出口50個貨櫃、1200公噸雲林優質白米到法國等8國，台灣優米實業董事長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。