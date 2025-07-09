移動式太陽光儲支援台南災區免費充電 及時救援抽痰男

丹娜絲颱風襲擊，掃斷許多電桿，台南溪北等多區仍停電待台電搶修，在市府協助下，永康業者鼎硯工程公司支援，在鹽水區歡雅里永安宮與汫水國小內設置兩座充電站，加上中華電信在南門路的鹽水服務據點，以及位於治水路的消防局第一大隊鹽水分隊，目前鹽水區共有四處充電站，提供民眾免費使用。

鹽水區長陳文琪表示，在電力修復過程中，市長黃偉哲考慮到民眾生活不便，讓消防局的所有分隊，提供民眾免費充電，市長辦公室也媒合民間業者，無償支援兩座移動式太陽光儲設備，分別設置在汫水國小內與歡雅永安宮廟埕，提供當地民眾充電。

陳文琪說，也感謝顏瑞欽、趙榮其兩位里長，在廣播無法用的時候，逐戶提醒民眾可能充電。有一位家長說因為兒子在輪椅上需要抽痰，在電源即將耗盡時，正好太陽光儲設備抵達永安宮，立即將抽痰器在現場充電，解決燃眉之急。現場也有許多民眾，帶著手機或行動電源前來充電，業者鼎硯工程也承諾將無償提供設備，直到台電修復當地用電再撤走。

根據鼎硯工程的能源管理系統，太陽光儲設備(E-CUBE)抵達現場後展開十片太陽能板，雖然是陰天但仍有微弱發電，底座的儲能電池備有20度電的容量。經過民眾一晚的使用，至早上8點還留有3到4成的電量，可見太陽能與儲能搭配，可穩定提供社區緊急用電。