曾文水庫達滿水位 7月9日下午1時起調節性放水
近日曾文水庫集水區降雨豐沛，今天上午水位標高達228公尺，蓄水率100%，下午1時起將進行調節性放水，管理單位呼籲民眾遠離曾文溪河岸，注意安全。
經濟部水利署南區水資源分署中午12時觀測資料顯示，曾文水庫集水區最近5天來累積降雨量逾230毫米，蓄水量增加快速，水位標高已達汛期滿水位228公尺，蓄水率100%，蓄水量4億6260萬立方公尺，烏山頭水庫蓄水量7239萬立方公尺，蓄水率93.55%，南化水庫為滿水位，蓄水量8956萬立方公尺。
曾文水庫集水區今天至中午12時仍有65.8毫米雨量，南區水資源分署決定曾文水庫下午1時起進行調節性放水，放水量每秒50立方公尺，並視集水區降雨狀況調整放水量，呼籲曾文溪沿岸居民注意安全，這是曾文水庫繼6日下午6時至7日中午12時一波調節性放水後，近日再次調節性放水。
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