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颱風後「尋寶」先等等…撿拾漂流木公告全失效 亂撿恐重罰6百萬

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
颱風豪雨後山區水域或海邊出現大量漂流木，但自颱風陸警報發布起，原開放撿拾公告均失效，林保署南投分署提醒勿任意撿拾，以免觸法。圖／林保署南投分署提供
颱風豪雨後山區水域或海邊出現大量漂流木，但自颱風陸警報發布起，原開放撿拾公告均失效，林保署南投分署提醒勿任意撿拾，以免觸法。圖／林保署南投分署提供

丹娜絲橫掃中南部且豪雨持續，各地山區溪河匯流水域、出海口或海灘等出現大量漂流木，不少民眾就待天氣放晴要去撿，但自陸上颱風警報發布起，原發布開放撿拾公告均失效，林保署南投分署提醒，未重新公告前勿任意撿拾，以免觸法。

丹娜絲颱風撲台，氣象署6日發布海上、陸上颱風警報齊發，同日深夜11時40分登陸嘉義布袋，其行進路線沿台灣海峽長驅直上陸地，未遭中央山脈破壞結構，風雨驚人，中南部災情狀況多，警報解除後仍受低壓帶及西南風影響，持續豪雨。

由於，強風豪雨吹倒不少山區林木，加上豪雨強襲，樹木倒伏後被沖入湍流成了漂流木，山區及重要水域匯流處，甚至出海口、海灘等可能出現大量漂流木堆積，其中不乏檜木、牛樟等高檔木材，因此不少民眾做好準備就等天氣放晴要去撿拾。

不過，想要「尋寶」撿拾漂流木的民眾恐要先等等，因為林業及自然保育署南投、宜蘭、台東、屏東、嘉義等分署均已重新公告，自丹娜絲陸上颱風警報發布過去開放撿拾漂流木公告均失效，南投分署更提醒，未公告前切勿撿拾，以免觸法。

林保署南投分署表示，颱風豪雨雖可能夾帶大量漂流木，但依據法規規定，自中央氣象署發布陸上颱風警報起，原先公告開放撿拾漂流木自由取用規定即行失效，後續漂流木清理採「屬地原則」辦理，即由各土地管理機關負責清理及後續處置。

若民眾真的發現有大量漂流木堆積，務必依據發現地點，通報轄區內的地方政府或相關土地管理機關，各機關會加強橫向聯繫及時處理；而在颱風豪雨警報期間或未重新公告可自由撿拾前，切勿擅自撿拾漂流木，以免觸法。

依「森林法」規定，若未經公告許可撿拾漂流木恐觸犯第50條，可處以6月以上5年以下徒刑，併科罰金30萬元至600萬元；若於保安林或結夥2人以上等則觸犯第52條，可處1年以上7年以下徒刑，併科罰金100萬元至2000萬元。

丹娜絲颱風 漂流木 豪雨

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