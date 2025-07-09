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高雄馳援台南重災區 黃偉哲：感謝陳其邁 加速災後重建

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
丹娜絲颱風重創台南溪北地區，高雄市政府第一時間伸出援手，今天上午派遣人力與機具至後壁區公所會合支援溪北災後整復。圖／台南市政府提供
丹娜絲颱風重創台南溪北地區，高雄市政府第一時間伸出援手，今天上午派遣人力與機具至後壁區公所會合支援溪北災後整復。圖／台南市政府提供

颱風丹娜絲挾帶強風豪雨重創台南溪北地區，後壁、東山、白河等地災情慘重，台南市政府昨全面動員展開災後復原作業，高雄市政府亦第一時間伸援，今（9）日上午派遣人力與機具進駐後壁區，支援災區清理與整復。

台南市長黃偉哲感謝高雄市長陳其邁的即時協助，強調跨縣市合作有助於災後重建加速進行。他指出，市府與國軍緊密協作，正優先進行道路搶通、障礙排除等工程。

據統計，高雄市此次支援包括36名人員、32把鏈鋸、5輛山貓、6輛抓斗車、2台沐浴車、3台高空作業車與3部發電機，將陸續投入清理與民生協助作業。

此次風災造成當地大規模停電，台電緊急調派全國各地工班支援復電。由於約有5、600根電線桿倒塌，每根電桿復建耗時兩小時以上，復電工程極具挑戰。

面對災區民眾急迫的用電需求，市府也同步募集發電設備，透過各區公所依實際狀況調度，提供民眾暫時性電力，減少生活不便。黃偉哲呼籲，發電設備屬高壓操作，須由專業人員執行，民眾切勿自行操作以免釀災。

黃偉哲上午也前往後壁區視察災情，並聽取區公所彙報各項應變措施。後壁區長李至彬表示，颱風造成多處路段路樹傾倒，招牌、電線及路燈毀損，部分住宅嚴重受損。公所已啟動緊急應變機制，並協調國軍支援40人，正全力搶修主要道路，次要路段亦將依序處理。此外，區內福安社區活動中心也設置臨時收容所，提供房屋受損居民安置空間，協助儘早恢復生活秩序。

丹娜絲颱風重創台南溪北地區，市府積極募集發電設備，並指示各區公所依實際狀況進行調度。圖／台南市政府提供
丹娜絲颱風重創台南溪北地區，市府積極募集發電設備，並指示各區公所依實際狀況進行調度。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲上午前往後壁區巡視災情，市府與國軍密切合作，優先進行道路搶通及障礙物排除等工作。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲上午前往後壁區巡視災情，市府與國軍密切合作，優先進行道路搶通及障礙物排除等工作。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲上午前往後壁區巡視災情，並聽取後壁區目前各項應變措施及協助災民復原狀況。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲上午前往後壁區巡視災情，並聽取後壁區目前各項應變措施及協助災民復原狀況。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲上午前往後壁區巡視災情，並聽取後壁區目前各項應變措施及協助災民復原狀況。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲上午前往後壁區巡視災情，並聽取後壁區目前各項應變措施及協助災民復原狀況。圖／台南市政府提供
丹娜絲颱風重創台南溪北地區，高雄市政府第一時間伸出援手，今天上午派遣人力與機具至後壁區公所會合支援溪北災後整復。圖／台南市政府提供
丹娜絲颱風重創台南溪北地區，高雄市政府第一時間伸出援手，今天上午派遣人力與機具至後壁區公所會合支援溪北災後整復。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲上午前往後壁區巡視災情，市府與國軍密切合作，優先進行道路搶通及障礙物排除等工作。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲上午前往後壁區巡視災情，市府與國軍密切合作，優先進行道路搶通及障礙物排除等工作。圖／台南市政府提供
丹娜絲颱風重創台南溪北地區，高雄市政府第一時間伸出援手，今天上午派遣人力與機具至後壁區公所會合支援溪北災後整復。圖／台南市政府提供
丹娜絲颱風重創台南溪北地區，高雄市政府第一時間伸出援手，今天上午派遣人力與機具至後壁區公所會合支援溪北災後整復。圖／台南市政府提供

丹娜絲颱風

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