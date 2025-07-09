高雄馳援台南重災區 黃偉哲：感謝陳其邁 加速災後重建
颱風丹娜絲挾帶強風豪雨重創台南溪北地區，後壁、東山、白河等地災情慘重，台南市政府昨全面動員展開災後復原作業，高雄市政府亦第一時間伸援，今（9）日上午派遣人力與機具進駐後壁區，支援災區清理與整復。
台南市長黃偉哲感謝高雄市長陳其邁的即時協助，強調跨縣市合作有助於災後重建加速進行。他指出，市府與國軍緊密協作，正優先進行道路搶通、障礙排除等工程。
據統計，高雄市此次支援包括36名人員、32把鏈鋸、5輛山貓、6輛抓斗車、2台沐浴車、3台高空作業車與3部發電機，將陸續投入清理與民生協助作業。
此次風災造成當地大規模停電，台電緊急調派全國各地工班支援復電。由於約有5、600根電線桿倒塌，每根電桿復建耗時兩小時以上，復電工程極具挑戰。
面對災區民眾急迫的用電需求，市府也同步募集發電設備，透過各區公所依實際狀況調度，提供民眾暫時性電力，減少生活不便。黃偉哲呼籲，發電設備屬高壓操作，須由專業人員執行，民眾切勿自行操作以免釀災。
黃偉哲上午也前往後壁區視察災情，並聽取區公所彙報各項應變措施。後壁區長李至彬表示，颱風造成多處路段路樹傾倒，招牌、電線及路燈毀損，部分住宅嚴重受損。公所已啟動緊急應變機制，並協調國軍支援40人，正全力搶修主要道路，次要路段亦將依序處理。此外，區內福安社區活動中心也設置臨時收容所，提供房屋受損居民安置空間，協助儘早恢復生活秩序。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言