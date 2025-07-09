「台灣小京都」檜意森活村通過丹娜絲風災考驗 樹倒休園3天清理
1958年有氣象紀錄以來，第一個登陸嘉義的颱風丹娜絲，6日晚間強風肆虐造成災情，然而，位於阿里山腳下嘉義市熱門觀光景點，有「台灣小京都」之稱的檜意森活村，在風災展現良好耐災韌性，園區28棟仿日本和室設計木造建築，未傳出建物損壞災情，度過颱風考驗。
因風災部分樹木及指示牌倒伏，檜村公司公告，8、9、10日休園3天，主管機關林保署阿里山林鐵文資處會同檜村公司，雇廠商清理園區，後天11日重新開放。
雖然建築未受損，但園區仍有多棵景觀樹傾倒，木製指示牌及招牌吹落，部分植栽區出現積水。災後檜村公司會同阿里山林鐵文資處巡查與清理，調人力與機具清除倒伏樹木，並加強區內安全巡檢。
遊客說，檜意森活村美麗日式建築群，換上和服漫步其中，彷彿置身小京都，不用買機票就能一秒飛到日本。檜村許多在地伴手禮名店承租經營，遊客逛檜村，滿足遊、購樂趣。
日治時期檜村稱檜町，是阿里山林業開發林業人員宿舍，3.4公頃檜村28棟日式宿舍，是台灣最大日式建築群，也是阿里山起點，市府2005年登錄為市定古蹟、歷史建築，檜村園區規畫文創市集、在地有禮、生活創藝、時光特區、好飲好食、藝文展覽等主題店面，林業及自然保育署前身林務局委外經營，成為民間參與投資經營典範。
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