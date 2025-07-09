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堰塞湖現蹤南投清水溪 水利署勘查計畫開挖疏導引流化解危機

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
清水溪草嶺段疑似出現堰塞湖。圖／竹山鎮公所提供
清水溪草嶺段疑似出現堰塞湖。圖／竹山鎮公所提供

南投縣竹山鎮清水溪草嶺段疑因颱風與連日豪雨形成堰塞湖，恐有潰堤風險。鎮長陳東睦今天表示，水利署第四河川分署上午已會同雲林古坑鄉公所會勘，將在天候許可下進行疏濬引流，避免災害擴大。

堰塞湖位於雲林縣古坑鄉清水溪上游，疑似於7日深夜形成。最早是嘉義縣豐山村民自高處觀察發現異狀，通報草嶺村後，村民以空拍機確認，發現崛畓山一帶發生土石滑落，堵住河道，積水區約100公尺長。

水利署第四河川分署昨天晚間接獲通報後，調閱水位資料，發現短短20分鐘內水位驟降1.2公尺，研判可能是上游阻塞所致。隨後聯繫志工巡查現場，發現明顯土石堆積，確認已形成堰塞湖。今上午攜手古坑鄉公所人員實地勘查，並將視現場情況採取疏導措施。

陳東睦指出，去年颱風期間草嶺段已出現土石堆積情形，第四河川分署正進行整治工程，未料此次受丹娜絲颱風與豪雨影響，上游再度出現大規模堆積，導致水流壅塞，恐形成潰決風險，威脅下游聚落安全。

他強調，目前已將桶頭、瑞竹、福興、鯉魚、中崎、中和、德興、坪頂等八個里列為警戒重點區域，請居民提前打包必要物品，密切注意水情與地貌變化，如有必要，應盡早撤離避難。

陳東睦也提醒，若發現河水突然變濁變急、大量木頭漂流，或聽見異常沙石聲響，極可能是潰堤前兆，務必立即撤離高處，並通知里長協助處理，切勿因好奇冒險靠近或拍攝，以免釀成憾事。

根據紀錄，1999年九二一地震曾引發崛畓山大走山，土石崩落逾1億2千萬立方公尺，造成草嶺村29人罹難，並在清水溪上游形成「草嶺潭」堰塞湖，最終於2001年颱風豪雨沖垮壩體後消失。此次災情重現，當地民眾相當警覺。

清水溪草嶺段疑似出現堰塞湖。圖／竹山鎮公所提供
清水溪草嶺段疑似出現堰塞湖。圖／竹山鎮公所提供
清水溪草嶺段疑似出現堰塞湖。圖／竹山鎮公所提供
清水溪草嶺段疑似出現堰塞湖。圖／竹山鎮公所提供

丹娜絲颱風 草嶺 陳東睦

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