文旦落果嚴重 台南市設臨時窗口加速補助申請
颱風丹娜絲來襲，造成即將收成的台南文旦柚大量落果，國軍支援人力協助清理，台南市長黃偉哲今天前往關心復原情形，並指示各區公所加開農業天然災害救助申報窗口，加速作業。
黃偉哲上午先後前往麻豆區及後壁區，關心各項災後復原工作，除了向支援的國軍人員致謝，並指示市府及所屬機關動員清潔隊及警義消等人員，加速復原進度。
黃偉哲表示，麻豆等地區盛產的文旦柚即將進入採收期前的關鍵期，卻大量遭颱風吹落，果園中的落果需趕快清理，麻豆區公所初估轄內農產品受損面積約640公頃，雖然受到重創，但仍有部分果實挺過風災，品質依然優良，希望消費者屆時能多支持產地直送的台南文旦，協助農民度過難關。
黃偉哲表示，農業部已公告此次風災農業天然災害救助，市府將調配各區公所人力，在21日前的申報期間加開申報窗口，希望以最快速度審核、核撥補助款給農民。
他說，除了農業損害，各區公所及社會局社工也會加強針對獨居、弱勢民眾關懷服務，及時提供災後必要協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言