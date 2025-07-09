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文旦落果嚴重 台南市設臨時窗口加速補助申請

中央社／ 台南9日電

颱風丹娜絲來襲，造成即將收成的台南文旦柚大量落果，國軍支援人力協助清理，台南市長黃偉哲今天前往關心復原情形，並指示各區公所加開農業天然災害救助申報窗口，加速作業。

黃偉哲上午先後前往麻豆區及後壁區，關心各項災後復原工作，除了向支援的國軍人員致謝，並指示市府及所屬機關動員清潔隊及警義消等人員，加速復原進度。

黃偉哲表示，麻豆等地區盛產的文旦柚即將進入採收期前的關鍵期，卻大量遭颱風吹落，果園中的落果需趕快清理，麻豆區公所初估轄內農產品受損面積約640公頃，雖然受到重創，但仍有部分果實挺過風災，品質依然優良，希望消費者屆時能多支持產地直送的台南文旦，協助農民度過難關。

黃偉哲表示，農業部已公告此次風災農業天然災害救助，市府將調配各區公所人力，在21日前的申報期間加開申報窗口，希望以最快速度審核、核撥補助款給農民。

他說，除了農業損害，各區公所及社會局社工也會加強針對獨居、弱勢民眾關懷服務，及時提供災後必要協助。

文旦 黃偉哲

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