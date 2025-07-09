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雲林米「嘗」出好口碑 將銷歐洲8國

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
台灣優米實業與雲林東遠糧業合作將雲林優質白米出口到歐洲，預計每年出口50個貨櫃、1200公噸。記者陳雅玲／攝影
台灣優米實業與雲林東遠糧業合作將雲林優質白米出口到歐洲，預計每年出口50個貨櫃、1200公噸。記者陳雅玲／攝影

台灣優米實業與雲林東遠糧業昨天舉行記者會宣布每年出口50個貨櫃、1200公噸雲林優質白米到法國等8國，台灣優米實業董事長陳建彰說，雲林好米叩關歐洲市場，不打價格戰，而是讓國外連鎖餐廳業者品嘗，順利接獲訂單，為台灣米業出口開啟新的里程碑。

陳建彰說，台灣米價格較高，在國際市場不敵低價的美國米、越南米、義大利米，所以主打高品質，爭取國外餐廳及食品通路等，讓業者品嘗，展現台灣米的軟實力，擴大國際市場影響力。

東遠糧業董事長李元豪表示，外銷到歐洲的「雪鶴壽司米」是東遠與二崙、崙背地區300多名農民契作，面積有1000公頃，稻米出口歐盟須通過嚴格檢驗，田間管理、合理施肥、安全用藥等符合標準才能出口，農民是成功外銷歐洲的幕後英雄。

雲林縣長張麗善說，東遠通過100多項嚴格檢疫，透過台灣優米穿針引線，把雲林最優質的米外銷到歐洲，行銷台灣農業，雲林是台灣糧倉，每年收成21萬公噸米，能打通國外行銷管道，相信農民更安心耕作，把優質好米外銷更多國家。

農糧署中區分署副分署長徐惠瑩指出，往年白米外銷日本等國13萬公噸，今年以來已外銷7萬公噸，東遠出口的白米通過ISO22000與HACCP雙驗證，符合歐盟檢疫及食品安全規範，外銷歐洲8國意義非凡。

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