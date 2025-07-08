雲林好米首度成功叩關歐洲 不打價格戰全靠這方式

台灣優米實業與雲林在地東遠糧業今合作將雲林在地優質白米出口到歐洲8國家，預計每年出口量達50個貨櫃、1200噸，台灣優米實業董事長陳建彰表示，雲林好米成功叩關歐洲市場，不打價格戰，而是讓國外連鎖餐廳親自品嘗，才能順利接獲訂單，也為台灣米業出口開啟新的里程碑。

東遠糧業與台灣優米實業合作，今舉辦「東遠&台灣優米外銷歐陸推廣記者會」，出口國家涵蓋法國、瑞士、丹麥、芬蘭、挪威、瑞典、英國、德國等八國，雲林縣長張麗善、農糧署中區分署副分署徐惠瑩、東遠糧業董事長李元豪、台灣優米董事長陳建彰、縣議員洪如萍等人共同見證台灣好米拓展國際通路新篇章。

陳建彰表示，台灣米的價格較高，在國際市場上不敵低價的美國米、越南米、義大利米，所以台灣米外銷主打高品質，為讓更多國家接受台灣米，他主打國外餐廳及食品通路等，讓他們親自品嘗台灣米，展現台灣米的軟實力，擴大台灣米在國際市場的影響力。

李元豪表示，此次外銷到歐洲的白米是東遠主力品牌「雪鶴壽司米」，預計每年出口量達50個貨櫃約1200噸。東遠與二崙、崙背地區300多名農民契作，面積有1000公頃，稻米出口歐盟須通過嚴格檢驗，從田間管理、合理化施肥、安全用藥等須符合標準才能出口，農民才是這次能夠成功外銷歐洲的幕後英雄，這批台灣好米將銷售至當地連鎖餐飲通路及亞洲超市。

張麗善今向台灣優米及東遠糧業道賀，她說，東遠通過非常嚴格的100多項檢疫，加上台灣優米穿針引線，才能把雲林最優質的米外銷到歐洲，也藉此行銷台灣在農業非常精進，雲林是台灣糧倉，每年收成21萬噸米，能夠打通國外行銷管道，相信雲林農民會更安心耕作，把優質好米外銷到更多國家