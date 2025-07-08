超商成為長者與社區交流新據點 教社區孩童創意果乾吐司

台中多位永信日間照顧中心的長者們，與7-ELEVEN甲旺店攜手舉辦「果然好時光」體驗活動，以自己親手製作的果乾，教導社區孩童製作創意果乾吐司，拉近世代距離，也讓便利商店成為凝聚人情溫度的社區新據點。

永信社會福利基金會副主任吳曉菁表示，高齡化社會中，照顧不應只侷限於日照中心，應帶領長者走入社區參與生活。便利商店早已不只是單一的購物空間，更是社區照顧延伸的重要場域。

這場活動中，長者從被照顧的角色，轉變為活動引導者，主動向孩童分享如何將果乾與吐司、氣泡水巧妙結合，發展出創意果乾料理。