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賴清德勘災台南 曝國防部研議漢光餘裕兵力助農民

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
賴清德總統（前排左三）下午到台南麻豆勘災。記者鄭惠仁／攝影
賴清德總統（前排左三）下午到台南麻豆勘災。記者鄭惠仁／攝影

丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，賴清德總統下午到台南勘災，首站關心大量落果的麻豆文旦，賴清德說，會支持農業部調降幫助農民的貸款利息至0，且國防部研議漢光演習有餘裕的兵力來幫助農民，另，雲嘉南停電部分，台電盡力搶救中。

賴清德說，這次丹娜絲颱風路徑非常奇特，是從台灣海峽由南到北，跟過往由東向西、有玉山山脈這座「護國神山」保護不同，且雲嘉南是平原，這次受到衝擊是最大，台南災情除了麻豆文旦，還有大內酪梨、東山龍眼及芭樂、釋迦、芒果等，都受嚴重損害。

賴清德表示，農業部已公布全品項農作物辦理天然災害現金救助，換句話說，有客觀事實能證明這塊土地的確有耕作，可免探勘的行政作業，希望農業部不管是現金救助發放、貸款提供，都能秉持同理心，從優、從速、從寬盡速辦理。

賴清德指出，農業部考量幫助農民的貸款（青壯年農民從農貸款），利率從1.415%降到0，也願意考量農作物可以根據在市場上的單位價格，來提升貸款金額，「這是很好的事情，我會支持」。

每年最重要漢光演習明天開始，賴清德說，第4作戰區指揮官廖建興承諾，會與國防部高層討論，演習還沒進入實戰演習時，有餘裕兵力會來幫助農民，如果國防部無法協助兵力，希望市府用開口合約，善用民間力量，幫助農民盡快幫文旦落果清除乾淨，「國防部、市政府共同來面對」。

賴清德也說，立委提供不少公共設施破壞等情況，屬於中央可以協助，中央絕對義不容辭，如果地方可以承擔，要發揮地方政府各局處功能，因為每年都有開口合約、第二預備金等預算，這時就是派上用場時候。

賴清德指出，丹娜絲颱風造成台電650支電桿斷掉、損失，就算電桿沒問題也有450處電線斷掉，嘉縣就有3座高壓電塔倒塌，造成全國停電82萬多戶，自來水停水7萬多戶，自來水公司昨已全恢復供水，電力部分還要繼續努力加油，台南、嘉義、雲林受損地方，台電都全力搶救中。

賴清德說，根據他所掌握情況，台南、嘉義、雲林搶救電班同仁來自跨區域，總共99班，高達600多人不眠不休在整修，「我會請台電、經濟部長郭智輝看如何協助台電辛苦的同仁，看有無辦法用其他方式提升效率，盡速完成電力搶救」。

郭智輝解釋，截至中午12點，台南已恢復72%供電，目標今晚11時目標是復電90%，希望趕快脫離災情。

丹娜絲颱風 漢光演習 賴清德

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