丹娜絲颱風重創嘉義市 蔣萬安：主動致電黃敏惠協助救災

丹娜絲颱風7月6日從嘉義布袋登陸後帶來強烈陣風，重創嘉義，北市盤整人力、機具，陸續組成救災團隊，上午出發至嘉義。由於強風造成嘉義較多樹倒災情，首先由公園處組隊支援車輛16輛、38名人力，新工處當日也提供車輛10輛、23名人力加入救災。

台北市長蔣萬安上午參加堤頂交流道往北匝道動線改善工程通車儀式受訪指出，昨天就主動致電給市長黃敏惠，因為這一次是120年來颱風首次登陸嘉義，對嘉義市造成重創，所以昨天主動致電黃敏惠市長，她也告知對於路樹的倒塌以及相關災情，很需要各方的協助。

蔣萬安說，他昨天即刻的盤點我們相關的量能，包括工務局公園處，還有有新工處相關的工程車、機具及人員，陸續抵達後，就會展開支援。