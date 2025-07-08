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丹娜絲颱風重創嘉義市 蔣萬安：主動致電黃敏惠協助救災
丹娜絲颱風7月6日從嘉義布袋登陸後帶來強烈陣風，重創嘉義，北市盤整人力、機具，陸續組成救災團隊，上午出發至嘉義。由於強風造成嘉義較多樹倒災情，首先由公園處組隊支援車輛16輛、38名人力，新工處當日也提供車輛10輛、23名人力加入救災。
台北市長蔣萬安上午參加堤頂交流道往北匝道動線改善工程通車儀式受訪指出，昨天就主動致電給市長黃敏惠，因為這一次是120年來颱風首次登陸嘉義，對嘉義市造成重創，所以昨天主動致電黃敏惠市長，她也告知對於路樹的倒塌以及相關災情，很需要各方的協助。
蔣萬安說，他昨天即刻的盤點我們相關的量能，包括工務局公園處，還有有新工處相關的工程車、機具及人員，陸續抵達後，就會展開支援。
北市工務局指出，丹娜絲颱風襲台，目前北市府已處理完成建物受損、路樹傾倒、招牌掉落等19件通報案件。對於嘉義市救災，昨天跨局處協調整備後分批出發前往支援嘉義救災。工務局黃一平局長也特別叮嚀同仁全力投入救災，同時也要注意自身安全，希望盡速給予嘉義最需要的幫助，減輕市民生活不便。
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