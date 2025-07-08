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饒慶鈴感念高雄昔日相挺 今支援人力赴嘉義協助復原

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣支援隊今早7點從台東出發，共計7車15名人力前往嘉義協助災後復原。圖／台東縣府提供
台東縣支援隊今早7點從台東出發，共計7車15名人力前往嘉義協助災後復原。圖／台東縣府提供

丹娜絲颱風嘉義登陸，嘉義縣市成重災區，為協助災後復原，台東縣支援隊今早7點從台東市出發，計7車15名人力，期能在最短的時間內，協助嘉義市全面展開災後環境復原工作。

嘉義縣市路樹倒伏、民生及基礎設施受創嚴重，台東縣支援團隊由台東市、卑南鄉、東河鄉、成功鎮等地環保局與消防局組成，今早由市長陳銘風、鄉長郭宗益及鄉長葉啟伸等人在環保局集合出發。

縣長饒慶鈴到場送車，她表示，台東曾受海葵颱風重創，路樹傾倒數量龐大，當時受到高雄市政府大力協助人力及清潔機具等，才能在最短時間內恢復，縣市互助是重要的力量。

饒慶鈴說，這次丹娜絲颱風對嘉義造成不小災情，嘉義市與臺東縣情同姊妹，基於互助合作精神，立即動員相關資源，前往協助嘉義市進行環境整頓及復原；這次也是台東首次派遣支援團隊前往外縣市協助災後復原工作，希望受災縣市的鄉親能早日恢復日常生活。

縣府指出，支援團隊包括1組山貓、1組卡車、2組抓斗車、9台鏈鋸、2台圓盤切割器、2台軍刀鉅等，共計7車15名人力。

清潔車前張掛「嘉義加油！臺東與你同在」的加油布條，今早從台東出發前往嘉義協助災後復原。圖／台東縣府提供
清潔車前張掛「嘉義加油！臺東與你同在」的加油布條，今早從台東出發前往嘉義協助災後復原。圖／台東縣府提供
台東縣支援隊今早7點從台東出發，縣長饒慶鈴在整隊出發前慰勉工作人員。圖／台東縣府提供
台東縣支援隊今早7點從台東出發，縣長饒慶鈴在整隊出發前慰勉工作人員。圖／台東縣府提供
台東縣支援隊今早7點從台東出發，共計7車15名人力前往嘉義協助災後復原。圖／台東縣府提供
台東縣支援隊今早7點從台東出發，共計7車15名人力前往嘉義協助災後復原。圖／台東縣府提供

丹娜絲颱風 台東 嘉義

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