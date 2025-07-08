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颱風後菜價漲 西螺果菜市場平均每公斤較颱風前漲10元

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
丹娜絲颱風橫掃中南部，造成嚴重農損，雲林農損金額截至中午已逾2.7億元，西螺果菜市場今天開盤交易價格直接跳空，平均交易價格每公斤36元，較颱風前漲10元，圖為傳統市場交易狀況。記者陳雅玲／攝影
丹娜絲颱風橫掃中南部，造成嚴重農損，雲林農損金額截至中午已逾2.7億元，西螺果菜市場今天開盤交易價格直接跳空，平均交易價格每公斤36元，較颱風前漲10元，圖為傳統市場交易狀況。記者陳雅玲／攝影

丹娜絲颱風橫掃中南部，造成嚴重農損，雲林農損金額截至中午已逾2.7億元，西螺果菜市場今天開盤交易價格直接跳空，平均交易價格每公斤36元，較颱風前漲10元，因近日氣候仍不穩定，不利採收及復耕，市場預估整體菜價將持續上漲。

西螺果菜市場今天到貨量800多噸，平均交易價格每公斤36元，較上周六26元上漲10元，董事長蔡德福表示，葉菜類漲幅明顯，小白菜、蚵白菜，從每公斤20幾元漲到30幾元，高麗菜則因山區搶收到貨量增，價格波動不明顯，平均每公斤26.6元，但後續看漲。

蔡德福表示，因中南部農產區受颱風影響損失，後續菜價視氣候變化而定，但以目前氣候不穩定的狀況來看，蔬菜採收不易、復耕期程也受影響，整體菜價仍有上漲空間。

雲林縣府農業處長魏勝德表示，截至今天中午前，全縣通報農損面積4128公頃，損失金額2.7億元，其中食用玉米受損面積最多，近800公頃，損失金額約3500多萬元，竹筍則因葉面破損、倒伏影響，損失面積995公頃、金額6千萬元，柳丁252公頃、3200萬元，香蕉223公頃、3100萬元，椪柑200公頃、2600萬元。

丹娜絲颱風橫掃中南部，造成嚴重農損，雲林農損金額截至中午已逾2.7億元，西螺果菜市場今天開盤交易價格直接跳空，平均交易價格每公斤36元，較颱風前漲10元。記者陳雅玲／攝影
丹娜絲颱風橫掃中南部，造成嚴重農損，雲林農損金額截至中午已逾2.7億元，西螺果菜市場今天開盤交易價格直接跳空，平均交易價格每公斤36元，較颱風前漲10元。記者陳雅玲／攝影

丹娜絲颱風 菜價 雲林

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