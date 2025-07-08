颱風後菜價漲 西螺果菜市場平均每公斤較颱風前漲10元

丹娜絲颱風橫掃中南部，造成嚴重農損，雲林農損金額截至中午已逾2.7億元，西螺果菜市場今天開盤交易價格直接跳空，平均交易價格每公斤36元，較颱風前漲10元，因近日氣候仍不穩定，不利採收及復耕，市場預估整體菜價將持續上漲。

西螺果菜市場今天到貨量800多噸，平均交易價格每公斤36元，較上周六26元上漲10元，董事長蔡德福表示，葉菜類漲幅明顯，小白菜、蚵白菜，從每公斤20幾元漲到30幾元，高麗菜則因山區搶收到貨量增，價格波動不明顯，平均每公斤26.6元，但後續看漲。

蔡德福表示，因中南部農產區受颱風影響損失，後續菜價視氣候變化而定，但以目前氣候不穩定的狀況來看，蔬菜採收不易、復耕期程也受影響，整體菜價仍有上漲空間。