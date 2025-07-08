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嘉義76歲翁漠視感冒症狀 醫師快篩確診新冠即時診治
嘉義有名76歲陳姓老翁日前因出現發燒、喉嚨痛與咳嗽等症狀，以為只是輕微感冒，台中榮總嘉義分院家庭醫學科醫師洪恩琪經快篩檢查顯示COVID-19陽性確診，隨即開立抗病毒藥物治療，經1周完整療程，症狀明顯改善，復原良好，於回診追蹤未再出現不適，成功康復。
醫師洪恩琪表示，病患雖未出現喘促、胸悶等重症表現，但因年齡屬於新冠高風險族群，於是進行新冠篩檢，結果確診感染新冠病毒；根據疾病管制署最新政策，為提升對高風險族群的保護力，包括65歲以上長者、55至64歲原住民及具免疫低下病史者，第二劑JN.1疫苗接種間隔已由180天縮短為60天，並自今年6月11日起正式實施。洪恩琪呼籲符合條件的民眾應儘快完成接種，以降低重症與併發症的風險。
醫師洪恩琪表示，雖然新冠肺炎疫情已進入常態化階段，建議民眾持續落實自我保護措施，如自主配戴口罩、勤洗手、避免進入密閉或人潮擁擠場所，特別是長者及慢性病患者應更加警覺。此外，如出現喘促、呼吸困難、意識模糊、嘴唇或皮膚發紫、胸痛、食慾不振、尿量減少、低血壓或在未發燒情況下心跳持續高於每分鐘100下等重症警訊，應立即就醫，目前新冠病毒對男女感染機率無明顯差異，但高齡男性的重症率略高於女性，仍須特別留意與防範。
醫師洪恩琪提醒民眾，因應暑假旅遊旺季將至，病毒傳播風險增加，因疫苗接種後約需2週後才會產生抗體，提醒有規畫旅遊且尚未接種之民眾，請儘快接種JN.1疫苗，及早獲得保護力，落實防疫、適時接種疫苗，仍是守護自身與家人健康最有效的方式。
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