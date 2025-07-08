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嘉義76歲翁漠視感冒症狀 醫師快篩確診新冠即時診治

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
台中榮總嘉義分院家庭醫學科醫師洪恩琪呼籲符合條件的民眾應儘快完成接種，以降低重症與併發症的風險。圖／台中榮總嘉義分院提供
台中榮總嘉義分院家庭醫學科醫師洪恩琪呼籲符合條件的民眾應儘快完成接種，以降低重症與併發症的風險。圖／台中榮總嘉義分院提供

嘉義有名76歲陳姓老翁日前因出現發燒、喉嚨痛與咳嗽等症狀，以為只是輕微感冒，台中榮總嘉義分院家庭醫學科醫師洪恩琪經快篩檢查顯示COVID-19陽性確診，隨即開立抗病毒藥物治療，經1周完整療程，症狀明顯改善，復原良好，於回診追蹤未再出現不適，成功康復。

醫師洪恩琪表示，病患雖未出現喘促、胸悶等重症表現，但因年齡屬於新冠高風險族群，於是進行新冠篩檢，結果確診感染新冠病毒；根據疾病管制署最新政策，為提升對高風險族群的保護力，包括65歲以上長者、55至64歲原住民及具免疫低下病史者，第二劑JN.1疫苗接種間隔已由180天縮短為60天，並自今年6月11日起正式實施。洪恩琪呼籲符合條件的民眾應儘快完成接種，以降低重症與併發症的風險。

醫師洪恩琪表示，雖然新冠肺炎疫情已進入常態化階段，建議民眾持續落實自我保護措施，如自主配戴口罩、勤洗手、避免進入密閉或人潮擁擠場所，特別是長者及慢性病患者應更加警覺。此外，如出現喘促、呼吸困難、意識模糊、嘴唇或皮膚發紫、胸痛、食慾不振、尿量減少、低血壓或在未發燒情況下心跳持續高於每分鐘100下等重症警訊，應立即就醫，目前新冠病毒對男女感染機率無明顯差異，但高齡男性的重症率略高於女性，仍須特別留意與防範。

醫師洪恩琪提醒民眾，因應暑假旅遊旺季將至，病毒傳播風險增加，因疫苗接種後約需2週後才會產生抗體，提醒有規畫旅遊且尚未接種之民眾，請儘快接種JN.1疫苗，及早獲得保護力，落實防疫、適時接種疫苗，仍是守護自身與家人健康最有效的方式。

醫師洪恩琪建議民眾持續落實自我保護措施，如配戴口罩、勤洗手、避免進入密閉或人潮擁擠場所，長者及慢性病患者應更加警覺。圖／台中榮總嘉義分院提供
醫師洪恩琪建議民眾持續落實自我保護措施，如配戴口罩、勤洗手、避免進入密閉或人潮擁擠場所，長者及慢性病患者應更加警覺。圖／台中榮總嘉義分院提供

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