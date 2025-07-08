斥資8億活化 台南鹽水岸內影視基地難敵颱風 斯卡羅片場一片狼籍

台南鹽水岸內糖廠在閒置約25年後轉型為影視基地，7年來南市府投入約8.4億活化，打造各歷史場景、劇組後勤等建設，孰料，岸內影視基地難敵颱風丹娜絲，許多建築物、場景遭狂風強襲損毀，現場一片狼籍，文化局說，岸內影視基地以斯卡羅片場受損嚴重，恐需要花時間整修。

岸內影視基地專案人員潘舜謙表示，園區內有建築物的部分幾乎都因颱風損毀，包含大門、窗戶等都被風吹破，其中，曾被斯卡羅、嘉慶君遊台灣、牛車來去等多部戲劇取景的「清代漢人市街」場景，當時斥資約2億打造，如今許多牆面更因颱風毀損倒塌，殘破不堪。

他也提到，該場景所幸暫時還沒有劇組要進駐使用，因此會把握時間盡快修繕，而針對園區內其他受損的區域，將會請專業廠商進行評估並盡速修繕，因目前已有接洽一些劇組，當然希望園區能趕緊復原。

文化局則表示，經初步盤點，岸內影視基地災情相對嚴重，最大的受損區域在於斯卡羅片場部分設施毀損，其他區域也有一些受損，且全區停電，側門被強風吹倒、圍牆局部坍塌等都需要花時間整修，暫時難以估算損失金額，不過恐影響後續進駐的劇組拍攝進度，目前已拉設封鎖線，並啟動修復程序。

此外，颱風丹娜絲也造成台南市多處文化場域樹木倒伏，部分區域植栽災情嚴重，水道博物館區樹木全倒及半倒共達130餘棵，其中包含日治時期種植迄今的羅漢松、花旗木、洋紅風鈴木等，預估需2至3個工作天才能搶修完成。

德記洋行則有零星屋瓦被強風吹落，2樓出現漏水與玻璃碎裂等情形；蕭壠園區則受風勢影響，園區一度全面停電，部分屋瓦破損，辦公室廊道與A1廁所中空板受損情況嚴重，都會緊急修繕。