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影／丹娜絲颱風強襲一夜 台南119被打爆…消防員風雨中如空間迷失

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
中颱丹娜絲強襲，吹拂一夜，台南市消防局勤務指揮中心電話被打爆，基層消防員分享，災情亂成一團，出勤在路上宛如空間迷失。記者袁志豪／翻攝
中颱丹娜絲強襲，吹拂一夜，台南市消防局勤務指揮中心電話被打爆，基層消防員分享，災情亂成一團，出勤在路上宛如空間迷失。記者袁志豪／翻攝

中颱丹娜絲強襲，吹拂一夜，台南市消防局勤務指揮中心電話被打爆，基層消防員分享，災情亂成一團，出勤車輛卡住的卡住，受損的受損，外勤兄弟們在當下時間點真的是冒著生命危險在出勤；消防員指出，大家都很累，邊唸邊出勤，回來繼續講幹話，然後再出勤。

基層消防員分享，這是迄今在台南看到最嚴重的風災，自暴風圈觸陸 從晚上8時許開始，到早上9時許不間斷的出勤救護；往柳營奇美醫院的路上沒有光源，路上都是障礙物，用超慢速滑到醫院，急水溪橋上視線為0，踩了油門不知道有沒有在行駛，頭很暈、很像空間迷失。

消防員表示，開救護車一直覺得會出事，一翻車就會掉下急水溪，他能做的就是安全駛離後，用無線電喊也會行經這裡的救護車務必注意安全，送醫路上差點撞到垂落的電線，趕緊煞車，出勤遇到了新市和將軍來支援學長們，都笑得很無助，他們也是整夜跑不停。

消防員指出，聽說市區的公園91和南門91也來北台南支援，風勢過後，民眾開始整理家園，幫忙移除路上招牌、散落物，開始出勤創傷案件，高救隊（高級救護隊）去了新營、柳營、鹽水、後壁、六甲等地到處支援。

消防員說，大家沒有臭臉，大家都很累，邊唸邊出勤，回來繼續講幹話，然後再出勤，無限循環，夥伴都平安，接下來災後復原才是最累的。

台南市消防局統計，全市昨天傍晚6時至今天早上，火警成災2件（佳里區汽修廠、瀚宇彩晶公司南科廠）、受傷送醫19件28人、協助脫困39件94人、死亡1人（楠西交通事故）。

中颱丹娜絲強襲，吹拂一夜，台南市消防局勤務指揮中心電話被打爆，基層消防員分享，災情亂成一團，出勤在路上宛如空間迷失。記者袁志豪／翻攝
中颱丹娜絲強襲，吹拂一夜，台南市消防局勤務指揮中心電話被打爆，基層消防員分享，災情亂成一團，出勤在路上宛如空間迷失。記者袁志豪／翻攝
中颱丹娜絲強襲，吹拂一夜，台南市消防局勤務指揮中心電話被打爆，基層消防員分享，災情亂成一團，出勤在路上宛如空間迷失。記者袁志豪／翻攝
中颱丹娜絲強襲，吹拂一夜，台南市消防局勤務指揮中心電話被打爆，基層消防員分享，災情亂成一團，出勤在路上宛如空間迷失。記者袁志豪／翻攝

丹娜絲颱風 台南 幹話 消防員

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