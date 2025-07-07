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丹娜絲颱風夜襲嘉義 鐵皮、招牌滿天飛砸中多輛汽車

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
丹娜絲颱風襲捲嘉義，鐵皮、招牌滿天飛砸中多輛汽車。圖／民眾提供
丹娜絲颱風襲捲嘉義，鐵皮、招牌滿天飛砸中多輛汽車。圖／民眾提供

丹娜絲颱風深夜登陸嘉義縣布袋鎮，帶來致災性風雨，嘉義縣傳出多人受困，嘉義縣市傳出停電災情，嘉義市中山路旁停放車輛遭鐵皮及鐵桶砸中，民雄鄉台一線也有許多招牌被風吹落，砸中汽車，民眾直呼在房子內都能感覺晃動，這輩子第一次遇到這麼強的颱風。

颱風挾帶致災性風雨，嘉義縣今凌晨陸續傳出災情，布袋鎮、東石鄉、義竹鄉、水上鄉、民雄鄉等地傳出受困災情，消防局電話被民眾打爆，救災人力幾乎無法負荷。除了沿海發生淹水受困，市區也受強風影響，招牌及鐵皮被吹得滿天飛，許多戶外車輛都被砸中。

嘉義市忠孝北街、義教街、彌陀路、和平路及湖子內，以及嘉義縣18鄉鎮都陸續傳出停電災情。台電公司表示，目前風強雨驟，電力調度中，且中華電信通訊中斷，因有多處電線被吹落、電桿倒塌等狀況，動員多組搶修人力與車輛，將盡速搶修復電。

丹娜絲颱風 停電 嘉義

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