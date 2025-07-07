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中颱丹娜絲6日23時40分嘉義布袋登陸 嘉南澎湖風雨劇烈

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影／台南麻豆颱風天正港流水席！吃完2000人一起躲風雨

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南網友yasin1992418今晚8時許在社群媒體threads分享，颱風天正港流水席，地點位於麻豆謝厝寮紀安宮。圖／threads網友yasin1992418授權提供
台南網友yasin1992418今晚8時許在社群媒體threads分享，颱風天正港流水席，地點位於麻豆謝厝寮紀安宮。圖／threads網友yasin1992418授權提供

台南網友yasin1992418昨晚8時許在社群媒體threads分享，颱風天正港流水席，地點位於麻豆謝厝寮紀安宮，現場只見許多人不畏風雨，一起吃完最後一道菜才紛紛去躲雨；yasin1992418表示「最後一道菜出完，大家要離席風雨才變這麼大的」。

網友紛紛留言「好刺激的流水席」、「好一個流水席」、「免費加湯」、「飲料雨水喝到飽」、「應該要穿輕便雨衣才對」、「吃的真舒服。難忘的回憶」、「謝厝寮！湯頭無限續」。

臉書粉絲專頁「台南式」也分享目前接獲台南人回報的災情包括中西區觀音街餐廳牌坊倒塌、民生路臨安路口牌樓倒塌、台南車站半透明浪板損壞亂飛、中信科大帆布危險、後甲大圓環帆布危險、公園路路樹倒塌、公園路施工鐵皮到處倒，另外還有多處停電。

「台南式」表示，台南市區13級風！風速41.1m/s登上歷史第三！台南完全被颱風眼牆直接襲擊，七股更恐怖，測得16級風，55.4m/s，連麻豆也出現14級風；台南市消防局統計則指出，昨天晚間7時許至11時許，共受理92次緊急救護勤務。

台南 流水席

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