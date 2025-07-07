今年減產漲價…台南新營送芒果冰 人龍冒雨嘗鮮

台南山區為國內芒果主要產地，今年產量大概比去年少一半，芒果冰連帶每碗調漲20、30元，南市農產品促銷協會與市議員蔡育輝昨辦活動發送5千碗芒果冰，吸引大批民眾雨中排隊；市長黃偉哲說，會打開更多銷售通路，為未來豐收年準備。

今年全台各地許多芒果受天候因素影響，結果率不佳，淪為空包彈，南市農業局表示，今年台南芒果預估總產量約2萬9900公噸，較去年5萬9800公噸減少約一半，且芒果量少價高導致供不應求，因此如何強化連結穩定供貨，是今年重要課題。

深受國人喜愛的愛文品種產量更少，引起價格上漲，根據玉井青果市場行情價網站，昨拍賣價最高來到每公斤150元，平均價格則落在每公斤50.6元，許多台南在地芒果冰業者都不堪鮮果成本變高，跟著微幅調漲，其中，玉井老街多間冰店業者將芒果冰每碗調高20元至30元不等，1名業者無奈說，各品種芒果產量都減產，「有錢未必買得到芒果」。

台南議員蔡育輝（中）與南市農產品促銷協會昨發送5千碗芒果冰，市長黃偉哲（右二）出席活動。記者萬于甄／攝影

南市農產品促銷協會與議員蔡育輝連續多年在非芒果主產地的新營區辦行銷活動，昨上午丹娜絲颱風的風雨未明顯影響台南，但仍下雨，大批民眾穿著雨衣、撐著雨傘響應，活動開始前就有人排隊；蔡育輝說，參加活動的人數比往年來得多，特別加碼準備5千份芒果冰。

受邀出席的市長黃偉哲說，芒果減產但行銷工作不能鬆懈，更要趁機加強推廣，打開更多銷售通路，讓更多人喜愛台南芒果，為將來豐收年的行銷打下基礎。