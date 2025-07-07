雲縣、嘉市擬建圖書總館 都獲補助

雲林縣、嘉義市興建圖書總館案皆規畫多年，教育部近日都核定補助，分別3億6千萬元和5億4千萬元，雲縣府指出，將蓋在虎尾高鐵特定區，可望2027年動工；嘉市的場址現出租給家樂福賣場，市府表示，預計明年招標動土。

雲林圖書館建於1985年，空間不足、藏書已超過80%飽和線，漏水、管線老舊、動線不良等問題，總館興建迫在眉睫，雲縣府文觀處長陳璧君說，新總館為地上4樓、地下1樓，總面積共達5千多坪，1至3樓為圖書館，地下為停車場。

雲縣總圖書館命名為耕雲圖，縣長張麗善說，含有「耕雲播種、知識萌芽」的意象，也讓農業大縣的雲林，「耕田也耕心」，且不再只是藏書庫，全館讀者使用空間達近7成，涵蓋容納400人的演講廳、創客教室、親子共讀、會議空間等，是全齡共學基地，讓愛閱讀的人不必遠赴大都市。

嘉義市政府將興建圖書館總館園區，預計明年招標動土。圖為外觀模擬畫面。 記者魯永明／翻攝

嘉市圖書館總館園區預算高達30億元，卡在用地變更及經費，嘉市文化局長謝育哲說，除持續爭取更多補助，都市計畫變更作業進入關鍵階段，也已啟動建築師競圖作業及招標程序，為新總圖規畫設計選出最佳方案。

嘉市文化局表示，總圖園區規畫地上5層、地下2層，樓地板2.4萬平方公尺的總圖大樓，以「首座木都知識、嘉義學研究」為主題，打造結合科技運用與創新的實驗場域，融入嘉義在地木都文化元素，也會有商業服務空間，可容納47萬冊圖書及電子圖書、視聽資料，是全方位複合式圖書總館及多功能表演空間。