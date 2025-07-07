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台南硓𥑮石街再造 民代籲速規畫

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市中西區信義街穿過古蹟兌悅門，因城門以硓𥑮石建造，舊稱硓𥑮石街，議員建議信義街盡速規畫成為歷史建築再造的起點，讓「五條港」文化風華再現。本報資料照片
台南市中西區信義街穿過古蹟兌悅門，因城門以硓𥑮石建造，舊稱硓𥑮石街，議員建議信義街盡速規畫成為歷史建築再造的起點，讓「五條港」文化風華再現。本報資料照片

台南中西區信義街又稱硓𥑮石街，社區大學結合居民關心地方事，設置「埕南25」廣播站，並結合社大學員的創作打造老街美術館，最近又有黃宅完成整修，引來人潮；有議員建議信義街盡速規畫成歷史建築再造的起點，讓「五條港」文化風華再現。

副市長葉澤山說，信義街與同樣在中西區的「蝸牛巷」，約在同一時段改造，蝸牛巷有位於市中心的優勢，但信義街老街改造上，看到了公私協力活化老街，不管是民宿、餐飲都經營出亮點，會再和文化局檢視巷弄中的巷弄，針對需要再整理處做進一步整理。

台南市中西區信義街穿過古蹟兌悅門（圖），因城門以硓𥑮石建造，舊稱硓𥑮石街，議員建議信義街盡速規畫成為歷史建築再造的起點，讓「五條港」文化風華再現。本報資料照片
台南市中西區信義街穿過古蹟兌悅門（圖），因城門以硓𥑮石建造，舊稱硓𥑮石街，議員建議信義街盡速規畫成為歷史建築再造的起點，讓「五條港」文化風華再現。本報資料照片

信義街穿過古蹟兌悅門，也是台南唯一仍通行的舊城門，因城門以硓𥑮石建造，信義街舊稱硓𥑮石街，目前街區有多家民宿及10多家餐飲店，台南社區大學結合居民、商家在此設置埕南25，策展也提供地方開會之用，社大也以信義街「妖貓」傳說設計妖貓遊戲讓遊客體驗、油畫老師張駿業帶領學生繪製街區上的貓咪及周邊的景點；另，位在信義街46巷的老屋「黃宅」整修完於6月開放，成大建築系進駐策展，都讓信義街熱鬧起來。

市議員沈震東表示，文化局過去推動蝸牛巷改造，結合文學地景、街區燈飾與畸零地活化，塑造獨具特色的歷史場域，而近期聲名漸起的硓𥑮石街區，獲國土署支持進行歷史街道整修，但各歷史建築多靠自籌資源分頭整建，街區整體性與文化故事性明顯不足，呼籲市府活化硓𥑮石工藝與匠師文化，結合兌悅門與今年府城300的活動，重現五條港文化風華與再現歷史樣貌。

古蹟 國土署 歷史建築 社區大學 美術館 老街

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