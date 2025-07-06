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影／台南超強風勢讓騎士完全扶不起機車 目前已傳多處停電、災情

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
騎機車的婦人，機車已被強風吹倒，並因風勢太強，完全無法扶起。threads網友e.t_s.p.h授權提供
騎機車的婦人，機車已被強風吹倒，並因風勢太強，完全無法扶起。threads網友e.t_s.p.h授權提供

中颱丹娜絲強襲，台南市東區晚間7時已出現強風暴雨，消防局7時19分迄今已累計接獲多起救護勤務，包括北區臨安路二段有50歲陳姓婦人因前方路樹被強風吹倒，嚇到騎車自摔，中西區民生路一段與臨安路路口有牌樓掉落砸傷35歲林姓機車騎士。

網友e.t_s.p.h在社群媒體threads分享影片，「風真的到大不行，連門都開不起來..希望大家都平安」，畫面可見除了位於安平區家樂福前，車上的乘客被強風吹到無法打開車門外，車外有騎機車的婦人，機車已被強風吹倒，並因風勢太強，完全無法扶起。

臉書粉絲專頁「台南式」也分享目前接獲台南人回報的災情包括中西區觀音街餐廳牌坊倒塌、民生路臨安路口牌樓倒塌、台南車站半透明浪板損壞亂飛、中信科大帆布危險、後甲大圓環帆布危險、公園路路樹倒塌、公園路施工鐵皮到處倒，另外還有多處停電。

台南 社群媒體 路樹

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