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影／台南狂風暴雨！行道樹劇烈搖晃 氣象署發布颱風「強風告警」

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
林森路上許多行道樹被強風吹到劇烈搖晃，馬路上已滿是落葉。記者袁志豪／攝影
林森路上許多行道樹被強風吹到劇烈搖晃，馬路上已滿是落葉。記者袁志豪／攝影

中颱丹娜絲強襲，台南市東區晚間7時已出現強風暴雨，市長黃偉哲今晚8點宣布明天停止上班、停止上課1天；晚間8時許，台南人手機也收到氣象署發布的「颱風強風告警」，指出颱風中心即將通過附近，所在地即將出現平均12級風或陣風14級以上風力，請儘速至室內躲避。

記者觀察東寧路上的行人，目前強烈風雨已讓民眾無法正常撐傘行走，行走路線都被強風吹歪，機車騎士們也都緩慢前進，避免遭到風雨吹倒，不少用餐民眾直接穿著雨衣出門，許多餐飲店均已提早打烊；林森路上許多行道樹被強風吹到劇烈搖晃，馬路上已滿是落葉。

網友紛紛在社群媒體threads分享，「台南現在風雨超大，在外的朋友們請小心喔」、「台南現在風雨超大的 沒事千萬別出門 乖乖待在家」、「台南這雨要嚇死誰」、「台南此時正狂風暴雨中」、「台南東區已經開始進入搖滾區了」、「台南這風有夠扯」。

林森路上許多行道樹被強風吹到劇烈搖晃，馬路上已滿是落葉。記者袁志豪／攝影
林森路上許多行道樹被強風吹到劇烈搖晃，馬路上已滿是落葉。記者袁志豪／攝影
記者觀察東寧路上的行人，目前強烈風雨已讓民眾無法正常撐傘行走，行走路線都被強風吹歪，機車騎士也緩慢前進。記者袁志豪／攝影
記者觀察東寧路上的行人，目前強烈風雨已讓民眾無法正常撐傘行走，行走路線都被強風吹歪，機車騎士也緩慢前進。記者袁志豪／攝影
林森路上許多行道樹被強風吹到劇烈搖晃，馬路上已滿是落葉。記者袁志豪／攝影
林森路上許多行道樹被強風吹到劇烈搖晃，馬路上已滿是落葉。記者袁志豪／攝影
台南人手機收到氣象署發布的「颱風強風告警」，指出颱風中心即將通過附近，所在地即將出現平均12級風或陣風14級以上風力，請儘速至室內躲避。記者袁志豪／攝影
台南人手機收到氣象署發布的「颱風強風告警」，指出颱風中心即將通過附近，所在地即將出現平均12級風或陣風14級以上風力，請儘速至室內躲避。記者袁志豪／攝影
記者觀察東寧路上的行人，目前強烈風雨已讓民眾無法正常撐傘行走，行走路線都被強風吹歪，機車騎士也緩慢前進。記者袁志豪／攝影
記者觀察東寧路上的行人，目前強烈風雨已讓民眾無法正常撐傘行走，行走路線都被強風吹歪，機車騎士也緩慢前進。記者袁志豪／攝影
記者觀察東寧路上的行人，目前強烈風雨已讓民眾無法正常撐傘行走，行走路線都被強風吹歪，機車騎士也緩慢前進。記者袁志豪／攝影
記者觀察東寧路上的行人，目前強烈風雨已讓民眾無法正常撐傘行走，行走路線都被強風吹歪，機車騎士也緩慢前進。記者袁志豪／攝影
記者觀察東寧路上的行人，目前強烈風雨已讓民眾無法正常撐傘行走，行走路線都被強風吹歪，機車騎士也緩慢前進。記者袁志豪／攝影
記者觀察東寧路上的行人，目前強烈風雨已讓民眾無法正常撐傘行走，行走路線都被強風吹歪，機車騎士也緩慢前進。記者袁志豪／攝影

丹娜絲颱風 台南 暴雨 氣象署 行道樹 風暴 黃偉哲

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