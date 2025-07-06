影／台南狂風暴雨！行道樹劇烈搖晃 氣象署發布颱風「強風告警」

中颱丹娜絲強襲，台南市東區晚間7時已出現強風暴雨，市長黃偉哲今晚8點宣布明天停止上班、停止上課1天；晚間8時許，台南人手機也收到氣象署發布的「颱風強風告警」，指出颱風中心即將通過附近，所在地即將出現平均12級風或陣風14級以上風力，請儘速至室內躲避。

記者觀察東寧路上的行人，目前強烈風雨已讓民眾無法正常撐傘行走，行走路線都被強風吹歪，機車騎士們也都緩慢前進，避免遭到風雨吹倒，不少用餐民眾直接穿著雨衣出門，許多餐飲店均已提早打烊；林森路上許多行道樹被強風吹到劇烈搖晃，馬路上已滿是落葉。