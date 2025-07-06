台南開始狂風暴雨…東區進入「搖滾區」 網：快宣布放假！

中度颱風丹娜絲中心目前在澎湖南方約 100 公里海面，中央氣象署指出，今下午4時暴風圈已接觸到台南、高雄、屏東沿岸，晚間7點左右，台南市東區風雨明顯增強增大，位於東區的台南大遠百以及南紡購物中心等2家大型百貨商場均分別宣布提前於4時30分與7時30分打烊。

網友紛紛在社群媒體threads分享，「台南現在風雨超大，在外的朋友們請小心喔」、「台南快宣布放假吧....不希望明天在風雨中上班」、「台南開始狂風暴雨了，大家要注意安全」、「台南此時正狂風暴雨中」、「台南東區已經開始進入搖滾區了 其他地方狀況如何呢？」

記者觀察東寧路上的行人，目前強烈風雨已讓民眾無法正常撐傘行走，行走路線都被強風吹歪，機車騎士們也都緩慢前進，避免遭到風雨吹倒，不少用餐民眾直接穿著雨衣出門，許多餐飲店均已提早打烊。

晚間7點左右，台南市東區風雨明顯增強增大，位於東區的台南大遠百以及南紡購物中心等2家大型百貨商場均分別宣布提前於4時30分與7時30分打烊。記者袁志豪／攝影 晚間7點左右，台南市東區風雨明顯增強增大，位於東區的台南大遠百以及南紡購物中心等2家大型百貨商場均分別宣布提前於4時30分與7時30分打烊。記者袁志豪／攝影 晚間7點左右，台南市東區風雨明顯增強增大，位於東區的台南大遠百以及南紡購物中心等2家大型百貨商場均分別宣布提前於4時30分與7時30分打烊。記者袁志豪／攝影 記者觀察東寧路上的行人，目前強烈風雨已讓民眾無法正常撐傘行走，行走路線都被強風吹歪。記者袁志豪／攝影

記者觀察東寧路上的行人，目前強烈風雨已讓民眾無法正常撐傘行走，行走路線都被強風吹歪。記者袁志豪／攝影