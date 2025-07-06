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丹娜絲直撲高雄風雨增強 市府宣布明停班課

不斷更新／北北基桃宣布了！丹娜絲颱風「開眼中」 8縣市7日停班課

因應丹娜絲颱風停班課 雲林各大醫院公布新門診表

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
因應颱風雲林各大醫院對門診及各項醫療服務進行調整。記者蔡維斌／攝影
因應颱風雲林各大醫院對門診及各項醫療服務進行調整。記者蔡維斌／攝影

因應丹娜絲颱風雲林縣政府宣布明天停班停課台大醫院雲林分院等各大醫院今晚也公布明天因應的新門診表，台大門診、門診手術、門診檢查、檢驗、放射檢查及連續處方箋領藥全面停止。

同時台大斗六和虎尾兩院區洗腎室、急診及住院照常服務。如有疑問請聯絡本院總機查詢，電話05-5323911。

台大表示，原醫師預約的民眾如果因颱風不能回診，可於一個月內持原預約單，於該醫師門診日，至掛號處加號即可。電話預約及網路預約，則恕不保留但也不記爽約。

中國醫藥大學北港附設醫院白天門診照常，夜診停診，其餘急診、手術、檢驗和領藥則均照常。

虎尾若瑟醫院門診調整如下，上午診：骨科-1樓19診、一般外科－1樓17診、一般內科－2樓26診、兒科－3樓51診(不提供檢查診及預防注射）。明天下午及夜間停診，急診24小時正常看診。

成大斗六分院夜診全面停診，門診開診概況請上網站/活動訊息或來電詢問，查詢：

https://d6www.hosp.ncku.edu.tw/WebRegisterSite/QueryFullReplace.aspx?Lang=

急診、住院24小時服務不中斷。慢性病連續處方箋領藥、醫院接駁車則暫停服務，已預約當日內科室檢查或療程治療者，一律暫停服務：並請於上班時間致電單位重新安排檢查。

麥寮長庚醫院一般門診停診，另開設內科颱風特別門診一診，急診、住院照常。

各大醫院提醒民眾注意自身安全不要冒險到醫院。

丹娜絲颱風 停班停課 台大醫院 醫師 雲林

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