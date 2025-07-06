因應丹娜絲颱風停班課 雲林各大醫院公布新門診表

因應丹娜絲颱風，雲林縣政府宣布明天停班停課，台大醫院雲林分院等各大醫院今晚也公布明天因應的新門診表，台大門診、門診手術、門診檢查、檢驗、放射檢查及連續處方箋領藥全面停止。

同時台大斗六和虎尾兩院區洗腎室、急診及住院照常服務。如有疑問請聯絡本院總機查詢，電話05-5323911。

台大表示，原醫師預約的民眾如果因颱風不能回診，可於一個月內持原預約單，於該醫師門診日，至掛號處加號即可。電話預約及網路預約，則恕不保留但也不記爽約。

中國醫藥大學北港附設醫院白天門診照常，夜診停診，其餘急診、手術、檢驗和領藥則均照常。

虎尾若瑟醫院門診調整如下，上午診：骨科-1樓19診、一般外科－1樓17診、一般內科－2樓26診、兒科－3樓51診(不提供檢查診及預防注射）。明天下午及夜間停診，急診24小時正常看診。

成大斗六分院夜診全面停診，門診開診概況請上網站/活動訊息或來電詢問，查詢：

https://d6www.hosp.ncku.edu.tw/WebRegisterSite/QueryFullReplace.aspx?Lang=

急診、住院24小時服務不中斷。慢性病連續處方箋領藥、醫院接駁車則暫停服務，已預約當日內科室檢查或療程治療者，一律暫停服務：並請於上班時間致電單位重新安排檢查。

麥寮長庚醫院一般門診停診，另開設內科颱風特別門診一診，急診、住院照常。

各大醫院提醒民眾注意自身安全不要冒險到醫院。