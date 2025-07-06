雲林「一區21戶」今晚預防性撤離 警方公布封橋封路地區

雲林縣災害應變中心一級開設，今天傍晚召開整備會議。縣府指出，目前已有水林鄉一家五口撤離依親，另外從晚間6點起，古坑華山、桂林、樟湖共有16戶土石流保全戶約50人也將預防性撤離到劍湖山大飯店暫時安置。

中央氣象署氣象預報，6日晚間8時起24小時總雨量，預估平地將有150至300毫米，山地200至340毫米；今晚起至明天凌晨平均風力達7級、陣風10級，沿海鄉鎮平均風力可達9至10級，陣風可達12至13級。

雲林縣政府今天下午4時召開第2次整備會議，經討論後，民政處長蕭德恕指出，因應颱風來襲，水林鄉瓊埔村北港溪旁的1戶5口，下午2點30左右已預防性撤離依親。另古坑華山、桂林、樟湖共有16戶土石流保全戶，今晚6點起與公所合作，將有50人預防性撤離至劍湖山大飯店，另還有永光、崁腳村4戶7人居住於坡地及溪邊，亦將撤離。

縣警局長李建民也表示，崙背鄉154縣道豐榮至舊庄路段約2公里長，下午1時開始已進行預防性封路，提醒民眾注意並提早改道；縣府交工局長汪令堯表示， 目前已將台西鄉海新橋、斗南鎮善功橋預警性封橋。

雲林縣長張麗善籲請鄉親隨時關注颱風資訊，避免外出，低窪地區留意淹水，並做好防災準備。如有需要協助，可撥打1999 便民服務專線、119緊急通報。