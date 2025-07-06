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中颱丹娜絲來襲 曾文水庫今晚6點調節性放水
因應中度颱風丹娜絲來襲，恐夾帶大量水氣，南水分署稍早公告，曾文水庫將從今晚6點起以每秒52.5立方米調節性放水，呼籲曾文溪下游民眾注意安全，遠離河床。
根據南水分署資料統計，曾文水庫連同烏山頭水庫合計有效蓄水量逾4.45億立方米，蓄水率達83.61％；南化水庫目前則有8422萬立方米，蓄水率約98.81%，各水庫今天累積雨量都有逾10毫米，其中，因應颱風丹娜絲來襲，曾文水庫今晚6點起將調節性放水。
另外，台電台南區處也整備196位工程人員、57輛工程車、10輛吊臂車、29輛昇空車、51台發電機及41台抽水機，並針對包括楠西、南化、玉井、左鎮區等地區加強樹修及長桿距電桿巡視。
台電台南區營業處也提醒，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時，破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室，並加強固定招牌看板、取下懸掛物及修剪樹枝等，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。
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