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台南咾咕石街不輸蝸牛巷 議員籲：規畫成歷史建築再造起點

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市中西區信義街又稱硓𥑮石街，議員建議盡速規畫成為歷史建築再造的起點。聯合報系資料照片
台南市中西區信義街又稱硓𥑮石街，議員建議盡速規畫成為歷史建築再造的起點。聯合報系資料照片

台南中西區信義街又稱硓𥑮石街，社區大學結合居民關心地方事，設置「埕南25」廣播站，結合學員的創作，打造老街為美術館，吸引日本媒體採訪；最近又有黃宅完成整修並開放，引來人潮。之前有蝸牛巷改造的經驗，議員建議盡速規畫成為歷史建築再造的起點，活化咾咕石工藝與匠師文化，讓五條港文化風華再現。

市議員沈震東表示，文化局過去推動蝸牛巷改造時，結合文學地景、街區燈飾與畸零地活化，塑造獨具特色的歷史場域。然而近期聲名漸起的咾咕石街區，雖獲國土署支持進行歷史街道整修，但各歷史建築多靠自籌資源分頭整建，街區整體性與文化故事性明顯不足。呼籲市府，隨著咾咕石黃宅與成大建築合作展開展，應盡速規畫成為歷史建築再造的起點，活化咾咕石工藝與匠師文化，結合兌悅門與今年府城300的活動，重現五條港文化風華與再現歷史樣貌。

副市長葉澤山說，信義街與蝸牛巷約在同一時段改造，雖然蝸牛巷有位於市中心的優勢，但信義街老街改造上，看到了公私協力活化老街，不管是民宿、餐飲都經營出亮點。公部門立場是打造好的環境，吸引民間力量進入，會再和文化局檢視巷弄中的巷弄，針對需要再整理處做進一步整理，讓環境更好。

因文學家葉石濤得名的台南歷史街區「蝸牛巷」，設置蝸牛裝置藝術後，加上文化局再改建地面和老屋，使老街特色更顯著，成了遊客必到景點。另個老街信義街，穿過古蹟兌悅門，也是台南唯一仍通行的舊城門，因城門以硓𥑮石建造，信義街舊稱硓𥑮石街。

信義街起於古蹟兌悅門，街上有百年老建築，經「勇伯」周榮棠整理後開設無菜單餐廳「筑馨居」，街區有多家民宿及10多家餐飲店，鋪磚的巷弄，讓老街味道十足。台南社區大學結合居民、商家，關心社區事，拋出讓大家一起討論的議題，也在此設置「埕南25」，有如地方廣播站，除在此策展，也提供地方開會之用。

信義街有「妖貓」傳說，社大設計妖貓遊戲，讓遊客體驗，也透過遊戲認識信義街；也針對台南400年、台南建城300年，油畫老師張駿業帶領學生繪製街區上的貓咪及周邊的景點，並將街區化為美術館，設點展出作品，吸引日本媒體採訪。最近則是創作台南建城300年來的9大城門，在「埕南25」展出。

位在信義街46巷的老屋「黃宅」整修完竣後也在今年6年開放，由成大建築系進駐策畫，吸引人潮參訪，讓信義街熱鬧起來。地方居民認為，相較而言，蝸牛巷位於市中心，因地利關係，遊客明顯增多，商家生意熱絡，期待信義街能有更多文化力量與資源進入，讓環境更好，吸引更多遊客來玩，帶動商機。

台南市中西區信義街又稱硓𥑮石街，議員建議盡速規畫成為歷史建築再造的起點。聯合報系資料照片
台南市中西區信義街又稱硓𥑮石街，議員建議盡速規畫成為歷史建築再造的起點。聯合報系資料照片

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