丹娜絲來襲 南市文化局防颱總動員 巷仔Niau也「消氣下班」
因應颱風「丹娜絲」逐漸逼近，南市府文化局今配合市府防颱整備措施，各藝文場館、古蹟園區及圖書設施暫停開放1天，原訂今下午在台南文化中心假日廣場活動、捷克布拉格國際藝術節新營場等也確定延期、取消，目前各場館也著手完成防颱準備，降低積水與設施損害風險。
文化局長黃雅玲表示，各場館今在颱風來臨前，完成戶外宣傳帆布拆除、施工鷹架加固、排水設施清淤及通水測試等，以降低積水與設施損害風險；針對轄管古蹟與歷史建築等文化資產，已通知各管理單位完成防水防漏巡檢，並加強文物館藏安全檢查作業。
另外，針對地勢較低或歷史曾積水地點，文化局已備妥沙包與抽水機進駐，以備不時之需；為防範強風吹襲，山上花園水道博物館可愛的充氣公仔「巷仔Niau」也不得不「消氣下班」，由館方人員妥善收納安置。
文化局提醒，民眾未來若有延期、改期或取消等活動資訊，將即時更新在文化局官網及「藝遊台南」Facebook專頁，而颱風期間若無必要，請民眾暫緩來園，颱風過後園區也將進行全面巡檢，確保安全無虞後恢復開放。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言