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丹娜絲來襲 南市文化局防颱總動員 巷仔Niau也「消氣下班」

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
因應颱風「丹娜絲」逐漸逼近，南市府文化局今配合市府防颱整備措施，其中，山上花園水道博物館可愛的充氣公仔「巷仔Niau」也不得不「消氣下班」，由館方人員妥善收納安置。圖／文化局提供
因應颱風「丹娜絲」逐漸逼近，南市府文化局今配合市府防颱整備措施，其中，山上花園水道博物館可愛的充氣公仔「巷仔Niau」也不得不「消氣下班」，由館方人員妥善收納安置。圖／文化局提供

因應颱風「丹娜絲」逐漸逼近，南市府文化局今配合市府防颱整備措施，各藝文場館、古蹟園區及圖書設施暫停開放1天，原訂今下午在台南文化中心假日廣場活動、捷克布拉格國際藝術節新營場等也確定延期、取消，目前各場館也著手完成防颱準備，降低積水與設施損害風險

文化局長黃雅玲表示，各場館今在颱風來臨前，完成戶外宣傳帆布拆除、施工鷹架加固、排水設施清淤及通水測試等，以降低積水與設施損害風險；針對轄管古蹟與歷史建築等文化資產，已通知各管理單位完成防水防漏巡檢，並加強文物館藏安全檢查作業。

另外，針對地勢較低或歷史曾積水地點，文化局已備妥沙包與抽水機進駐，以備不時之需；為防範強風吹襲，山上花園水道博物館可愛的充氣公仔「巷仔Niau」也不得不「消氣下班」，由館方人員妥善收納安置。

文化局提醒，民眾未來若有延期、改期或取消等活動資訊，將即時更新在文化局官網及「藝遊台南」Facebook專頁，而颱風期間若無必要，請民眾暫緩來園，颱風過後園區也將進行全面巡檢，確保安全無虞後恢復開放。

南市文化局針對赤崁文化園區二期改造工程，今趕在颱風前進行樹木修剪，做好防颱準備。圖／文化局提供
南市文化局針對赤崁文化園區二期改造工程，今趕在颱風前進行樹木修剪，做好防颱準備。圖／文化局提供
南市文化局各場館今在颱風來臨前，完成戶外宣傳帆布拆除、施工鷹架加固、排水設施清淤及通水測試，以降低積水與設施損害風險。圖／文化局提供
南市文化局各場館今在颱風來臨前，完成戶外宣傳帆布拆除、施工鷹架加固、排水設施清淤及通水測試，以降低積水與設施損害風險。圖／文化局提供

文化局 風險 颱風

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