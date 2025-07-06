丹娜絲來襲 南市文化局防颱總動員 巷仔Niau也「消氣下班」

因應颱風「丹娜絲」逐漸逼近，南市府文化局今配合市府防颱整備措施，各藝文場館、古蹟園區及圖書設施暫停開放1天，原訂今下午在台南文化中心假日廣場活動、捷克布拉格國際藝術節新營場等也確定延期、取消，目前各場館也著手完成防颱準備，降低積水與設施損害風險。

文化局長黃雅玲表示，各場館今在颱風來臨前，完成戶外宣傳帆布拆除、施工鷹架加固、排水設施清淤及通水測試等，以降低積水與設施損害風險；針對轄管古蹟與歷史建築等文化資產，已通知各管理單位完成防水防漏巡檢，並加強文物館藏安全檢查作業。

另外，針對地勢較低或歷史曾積水地點，文化局已備妥沙包與抽水機進駐，以備不時之需；為防範強風吹襲，山上花園水道博物館可愛的充氣公仔「巷仔Niau」也不得不「消氣下班」，由館方人員妥善收納安置。