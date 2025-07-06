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嘉油鐵馬道光環境升級奪園冶獎 打造南部最美自行車道

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義市嘉油鐵馬道光環境升級，打造南部最美單車道。今年獲建築園冶獎肯定。圖／嘉義市政府提供
嘉義市嘉油鐵馬道光環境升級，打造南部最美單車道。今年獲建築園冶獎肯定。圖／嘉義市政府提供

嘉義市首條自行車專用道「嘉油鐵馬道」，前身為1943年興建的輸油鐵道，停駛廢線後由市府與中油公司合作活化，全長3.1公里，2008年啟用成為市區重要綠帶，市府今年再以光環境升級工程，榮獲建築園冶獎－公園綠地景觀類，展現老鐵道轉型再生亮眼成果。

觀光新聞處長張婉芬說，光環境升級工程以夜間光環境營造為主軸，結合AI智慧公廁等公共設施改善，使整體景觀煥然一新，白天是綠意盎然的林蔭大道，夜晚則搖身一變為串聯城市與鄉村的魅力光廊，網友更譽為「南部最美自行車道」。

嘉油鐵馬道兼顧美感與永續精神，採用節能燈具，並將原有木棧板更換為更耐久的混凝土材質；拆下逾3000片木板經挑選整理後再利用，成為公廁外牆及遮陽屋頂材料，內部金屬支撐構件也全數來自現場回收，大幅降低營建廢棄物與日後維護成本。

張婉芬指出，照明系統設置109盞高燈，鋪設3000公尺扶手線燈，以節能省電、不眩光為考量，打造琥珀色友善夜間騎行環境。同時，南京路站率先導入AI智慧公廁，具備人流偵測、久占警示及衛生紙監測功能，大幅提升使用便利性，後續也將擴及其他2處公廁。

為強化安全與管理效能，嘉油鐵馬道也導入智慧監控系統，針對違規駛入的機車能即時辨識車牌並語音廣播提醒，自3月上路以來，違規車輛已減少逾5成，將擴大至全線應用，今年榮獲建築園冶獎－公園綠地景觀類，展現老鐵道轉型再生亮眼成果。

嘉義市嘉油鐵馬道光環境升級，打造南部最美單車道。今年獲建築園冶獎肯定。圖／嘉義市政府提供
嘉義市嘉油鐵馬道光環境升級，打造南部最美單車道。今年獲建築園冶獎肯定。圖／嘉義市政府提供
嘉義市嘉油鐵馬道光環境升級，打造南部最美單車道。今年獲建築園冶獎肯定。圖／嘉義市政府提供
嘉義市嘉油鐵馬道光環境升級，打造南部最美單車道。今年獲建築園冶獎肯定。圖／嘉義市政府提供

公廁 鐵道

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