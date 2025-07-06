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風雨來臨前也要吃冰！ 台南新營芒果冰節大批民眾排隊領取

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南新營芒果冰品嘗暨議長盃吃芒果冰大賽今年正巧碰上颱風丹娜絲來襲，但活動風雨無阻，今早更吸引大批民眾穿著雨衣、撐著雨傘排隊響應。記者萬于甄／攝影
台南新營芒果冰品嘗暨議長盃吃芒果冰大賽今年正巧碰上颱風丹娜絲來襲，但活動風雨無阻，今早更吸引大批民眾穿著雨衣、撐著雨傘排隊響應。記者萬于甄／攝影

颱風丹娜絲來襲，暴風圈範圍預計今下午強襲南台灣，台南今早雖尚未有明顯風雨，但許多活動因應颱風已先取消，不過，市議員蔡育輝與南市農產品促銷協會聯手舉辦的「議長盃」吃芒果冰大賽暨5000碗免費芒果冰品嘗，風雨無阻，更吸引大批民眾雨中排隊，免費大啖芒果冰，盛況空前。

台南市農產品促銷協會與蔡育輝連續多年在非芒果主產區的新營，舉辦芒果行銷活動，深受好評，已成為當地年度盛事；蔡育輝說，今年芒果產量雖不如往年，但參加活動的人數卻比往年來得多，因此也特別加碼準備5000份芒果冰，讓市民好好品嘗。

受邀出席活動的市長黃偉哲提到，今年台南芒果產量大概只有去年的4成，但行銷工作仍不能鬆懈，且更要趁機加強推廣，打開更多銷售通路，讓更多人喜愛台南芒果，為將來豐收年的行銷打下基礎。

今年新營芒果冰品嘗暨議長盃吃芒果冰大賽正巧碰上颱風天，但活動風雨無阻，吸引大批民眾穿著雨衣、撐著雨傘響應，且活動雖10點半才開始，有市民一大早9點多就來排隊，就想吃一碗在地酸甜好滋味的芒果冰，相當熱血。

黃偉哲也提醒，由於丹娜絲颱風強度持續增強，且路徑偏東，對台灣西部沿海地區恐將產生顯著影響，為確保市民安全，台南市已經全面啟動防颱準備工作，也呼籲民眾「芒果冰要吃、颱風天也要注意」，做好防颱準備，降低災害風險。

市議員蔡育輝與南市農產品促銷協會聯手舉辦的「議長盃」吃芒果冰大賽暨5000碗免費芒果冰品嘗，風雨無阻，更吸引大批民眾雨中排隊，免費大啖芒果冰，盛況空前。記者萬于甄／攝影
市議員蔡育輝與南市農產品促銷協會聯手舉辦的「議長盃」吃芒果冰大賽暨5000碗免費芒果冰品嘗，風雨無阻，更吸引大批民眾雨中排隊，免費大啖芒果冰，盛況空前。記者萬于甄／攝影
南市議員蔡育輝與南市農產品促銷協會聯手舉辦「議長盃」吃芒果冰大賽暨免費芒果冰品嘗，今年台南芒果產量雖減少，但活動參加人數卻增加，因此也加碼準備5000碗芒果冰，讓市民免費品嘗。記者萬于甄／攝影
南市議員蔡育輝與南市農產品促銷協會聯手舉辦「議長盃」吃芒果冰大賽暨免費芒果冰品嘗，今年台南芒果產量雖減少，但活動參加人數卻增加，因此也加碼準備5000碗芒果冰，讓市民免費品嘗。記者萬于甄／攝影
台南新營芒果冰品嘗暨議長盃吃芒果冰大賽今年正巧碰上颱風天前夕，活動雖風雨無阻，但市長黃偉哲（右2）受邀出席時也提醒民眾，「芒果冰要吃、颱風天也要注意」。記者萬于甄／攝影
台南新營芒果冰品嘗暨議長盃吃芒果冰大賽今年正巧碰上颱風天前夕，活動雖風雨無阻，但市長黃偉哲（右2）受邀出席時也提醒民眾，「芒果冰要吃、颱風天也要注意」。記者萬于甄／攝影

丹娜絲颱風 台南 芒果

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