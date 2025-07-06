風雨來臨前也要吃冰！ 台南新營芒果冰節大批民眾排隊領取

颱風丹娜絲來襲，暴風圈範圍預計今下午強襲南台灣，台南今早雖尚未有明顯風雨，但許多活動因應颱風已先取消，不過，市議員蔡育輝與南市農產品促銷協會聯手舉辦的「議長盃」吃芒果冰大賽暨5000碗免費芒果冰品嘗，風雨無阻，更吸引大批民眾雨中排隊，免費大啖芒果冰，盛況空前。

台南市農產品促銷協會與蔡育輝連續多年在非芒果主產區的新營，舉辦芒果行銷活動，深受好評，已成為當地年度盛事；蔡育輝說，今年芒果產量雖不如往年，但參加活動的人數卻比往年來得多，因此也特別加碼準備5000份芒果冰，讓市民好好品嘗。

受邀出席活動的市長黃偉哲提到，今年台南芒果產量大概只有去年的4成，但行銷工作仍不能鬆懈，且更要趁機加強推廣，打開更多銷售通路，讓更多人喜愛台南芒果，為將來豐收年的行銷打下基礎。

今年新營芒果冰品嘗暨議長盃吃芒果冰大賽正巧碰上颱風天，但活動風雨無阻，吸引大批民眾穿著雨衣、撐著雨傘響應，且活動雖10點半才開始，有市民一大早9點多就來排隊，就想吃一碗在地酸甜好滋味的芒果冰，相當熱血。